ثبت 20 وقف جدید در کشور/ وقف نیم میلیارد تومانی در نجف آباد

محمد رضا کائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام ثبت 20 وقف جدید در سطح کشور گفت: خانم ریحان رجبی در شهرستان تاکستان تمام دارایی خود را که یک واحد مسکونی به متراژ 201 مترمربع بود، وقف ارائه خدمات سلامت کرد.

ثبت 5 وقف جدید در خراسان جنوبی

وی افزود: همچنین در استان خراسان جنوبی در سال جاری 5 وقف جدید صورت گرفت که سه مورد وقف حوزه علمیه با زمینی به‌ مساحت 2000 مترمربع، یک مورد وقف خانه عالم به مساحت 210 مترمربع برای مسجد حضرت زهرا (س) و همچنین وقف زمینی به‌ مساحت 620 مترمربع از دیگر وقفهای انجام ‌شده در چهار ماه ابتدایی سال است.

ثبت 6 موقوفه به ارزش 160 میلیون تومان در رفسنجان

کائینی ادامه داد: در شهر رفسنجان هم 6 وقف جدید ثبت شده که ارزش آن بیش از 160 میلیون تومان است. زمین یکهزار متری در رکن آباد، باغ پسته به مساحت 265 متری توسط خانم عصمت برکان برای اطعام ظهر هفتم محرم، زمین 282 متری توسط فاطمه محمدی برای احداث مهدیه سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس(ع)، زمین 225 متری توسط قاسم یوسفی برای احداث مسجد، زمین 390 متری توسط علی عیداللهی برای احداث مسجد حضرت امام حسن(ع) و زمین 6250 متری توسط محمد اسماعیلی برای برنامه های فرهنگی وعزاداری چهارده معصوم بخشی از این موقوفات جدید است.

کمک 40 میلیون تومانی بانوی گیلانی به بقعه خواهر امام رشت

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه از کمک 40 میلیون تومانی یک بانوی گیلانی (خانواده شهید) در پروژه بازسازی بقعه متبرکه خواهر امام رشت خبر داد و افزود: این مبلغ هزینه نصب 16 درب جدید برای شبستان در حال ساخت بقعه شده است.

کشف موقوفه 174 متری در آذربایجان غربی

کائینی از کشف یک موقوفه جدید در کشور خبر داد و افزود: موقوفه جدید در آذربایجان غربی بوده که شامل قطعه زمینی به مساحت تقریبی 174 متر مربع است و از سوی هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جهت احداث خانه روحانی و چند باب مغازه به هیات امنای مسجد فاطمه الزهرا (س) واگذار شده است.

وقف نیم میلیارد تومانی در نجف آباد

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: همچنین موقوفه نیم میلیارد تومانی که شامل 4 واحد تجاری و یک واحد مسکونی است در مرکز شهر نجف آباد ثبت شد. که یک پنجم درآمد این موقوفه برای کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان، یک پنجم برای کمک به کتابخانه علی بن ابی طالب (ع) جلال آباد، یک پنجم برای کمک به مستمندان، یک پنجم برای کمک به درمان بیماران و صعب العلاج و یک پنجم هم برای روضه خوانی امام حسین (ع) وقف شده است.