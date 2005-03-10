عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس در گفت و گو با "مهر": رئيس سابق دانشگاه يزد نگاه يكساني به تشكل هاي دانشجويي نداشته است// دانشگاه ها بايد خط و مشي اسلامي داشته باشند // كميسيون اصل نود به شكايات رسيده از ديگر دانشگاه ها رسيدگي مي كند

دكتر علي رياض در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : تعدادي شكايت از دانشگاه هاي كشور به كميسيون اصل 90 ارسال شده است. در خصوص اكثر اين دانشگاه ها پرونده هايي در كميسيون اصل نود تشكيل شده و موضوعات آن در دست بررسي است. از ميان دانشگاه هايي كه شكاياتي از آنها به كميسيون اصل 90 ارسال شده مي توان به دانشگاه هاي يزد، اصفهان، لرستان، علامه طباطبايي، تربيت مدرس و علم و صنعت اشاره كرد كه هركدام موضوع و مطلب خاص خود را دارند. كميسيون هم برحسب وظيفه نظارتي كه دارد، دانشگاه هاي را بر حسب نوع شكايات رسيده طبقه بندي و اولويت بندي كرده است و به آنها مي پردازد.



وي افزود : برنامه ريزي در كميته فرهنگي، رفاهي و اجتماعي كميسيون اصل نود انجام شد كه بر اساس آن دانشگاه ها اولويت بندي شدند تا شكايات رسيده از آنها بررسي شود. البته با ديگر دانشگاه نيز مكاتباتي داريم.

رئيس كميته فرهنگي اجتماعي و رفاهي كميسيون اصل نود خاطرنشان كرد : ما براي اينكه دانشگاه ها را مورد بررسي قرار دهيم بازوي نظارتي خود را بر اساس تركيبي از ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد كرديم. از هر سه نهاد، نمايندگان تام الاختياري گرفتيم كه در اين بررسي ها با ما هماهنگ باشند.

وي يادآور شد : اولين دانشگاهي كه مورد بحث ما قرار گرفت، دانشگاه يزد بود. در هفته گذشته بعد از برنامه ريزي و هماهنگي با مسئولان استان و مسئولان وزارت خانه از جمله وزير علوم با اين هيئت براي بررسي دانشگاه يزد، به اين شهر رفتيم. سه يا چهار روز در يزد اين قضيه را بررسي كرديم و به دور از هرگونه فضاي سياسي و جنجال تحقيقات خود را انجام داديم. دانشگاه يزد و امام جمعه استان همكاري بسيار خوبي با ما داشتند. در اين مدت با اساتيد دانشگاه و دانشجويان ملاقات هاي بسيار خوبي داشتيم.

رياض در ادامه تصريح كرد : بررسي هاي ما حول چند محور صورت گرفت. يكي از محورها عملكرد رئيس سابق دانشگاه بود كه به مدت شش سال در اين مسئوليت مشغول به كار بوده است. گله مندي هايي در مورد وي وجود داشت. در همين راستا عملكرد دكتروحدت رئيس سابق دانشگاه يزد بررسي شد.

رئيس كميته فرهنگي اجتماعي و رفاهي كميسيون اصل نود افزود : دانشجويان در بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي و انجمن هاي اسلامي از روش و منش فرهنگي رياست دانشگاه گله مند بودند.

وي يادآور شد : رئيس دانشگاه يك شخصيت وابسته به نظام است و شخصيت علمي، فرهني و سياسي مي باشد. دكتر وحدت در زمينه هاي علمي، اجرايي و اداري مديري موفق بوده است. اما عمده مشكل وي در زمينه اقدامات فرهنگي، سياسي و دانشجويي است. در اين موارد وي مي بايست در مدت رياست خود با برنامه ريزي بهتر تمام دانشجويان دانشگاه و اساتيد را با يك چشم مي ديد و اينگونه رفتار نمي كرد كه سبب انزوا و گله مندي يك قشر خاصي شود.

عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد : دانشجويان بسيج دانشجويي و انجمن اسلامي كه توسط رئيس قبلي دانشگاه يزد مورد بي مهري قرار گرفته اند با گذشتي كه خواهند كرد، مسير را براي شكوفايي فعاليت هاي آتي دانشگاه فراهم خواهند كرد. ضمن اينكه بايد عرض كنم كه ما به هيچ وجه تحركات ضد ارزشي در دانشگاه ها را نمي پذيريم. مسير دانشگاه ها بايد به سمت اسلامي شدن باشد.

وي خاطرنشان ساخت : رئيس جديد دانشگاه يزد (دكتر مكيان) در مدتي كه در اين سمت فعاليت مي كند، در زمينه هاي دانشجويي، فرهنگي و سياسي خوب عمل كرده است. توصيه اي كه ما به رئيس دانشگاه داشتيم اين بود كه دانشگاه بايد خط و مشي اسلامي داشته باشد. دانشگاه هاي ما بايد اسلامي شوند. به همين دليل رئيس دانشگاه بايد مانند يك پدر رفتار كند و همه گروه هاي و تشكل ها را به يك چشم ببيند. رئيس دانشگاه بايد اعتدال و انصاف را رعايت كند و به فعاليت هاي علمي كه رسالت اصلي دانشگاه ها است بيشتر توجه شود.

دكتر رياض تصريح كرد : در روزهاي گذشته با وزير علوم، تحقيقات و فناروي ديدار كردم. پيشنهادتي ارائه كرديم و وزارت علوم هم ما را در اين زمينه ها همراهي كرد. به حمد الله خروجي اولين بررسي دانشگاه يزد از ديد من مثبت بود و اميدوارم عاقبتش براي مردم و دانشگاه يزد خوب و مثبت باشد. به هر حال دانشگاه يزد يك دانشگاه جوان، مقتدر و خوب است. اعضاي هيئت علمي فعالي در اين دانشگاه تدريس دانشجويان را برعهده دارند و اين دانشگاه يك مسير خوب علمي را طي مي كند.

وي در پايان افزود : كميسيون اصل نود برخي ديگر از دانشگاه ها را نيز به صورت هيئت هاي اعزامي بر حسب موضوعات و اولويت بندي ها تحت بررسي قرار مي دهد. مشي كميسيون اصل نود عدالت محوري و در جهت اسلامي سازي دانشگاه ها است.