دلار 1936 تومان شد/ سکه تمام طرح جدید 720 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 723 هزار تومان، طرح جدید 720 هزار تومان، نیم سکه 361 هزار تومان، ربع سکه 185 هزار تومان و گرمی 110 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 702 هزار تومان، 699 هزار تومان، 350 هزار تومان، 182 هزار تومان و 108 هزار و 500 تومان بود، بر این اساس نرخ سکه ها امروز با افزایش همراه شد.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی در روز جاری 73 هزار و 526 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1592 دلار اعلام شد.

فعالان بازار ارز امروز قیمت هر دلار آزاد را 1936 تومان، هر یورو را 2415 تومان و هر پوند را 3000 تومان اعلام کردند، این نرخها دیروز به ترتیب 1883 تومان، 2360 تومان و 2980 تومان بود.

