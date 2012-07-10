دور جدید مذاکرات هسته ای بزودی انجام می شود/ شرط ایران برداشتن تحریمها است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به مذاکرات هسته ای در سطح کارشناسان اظهار داشت: این مذاکرات خیلی طولانی بود به طوریکه از ساعت 10 صبح شروع و تا ساعت 2 بامداد یعنی 16 ساعت کارشناسان مذاکره کردند.

وی ادامه داد: در این مذاکرات کارشناسان ایران در یک طرف میز مذاکره و همه قدرتهای بزرگ دنیا یعنی 1+5 در طرف دیگر مذاکره قرار داشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان ایران در این مذاکرات انصافا حریف بودند، ادامه داد: نمایندگان ایران در این مذاکرات مجموعه راهبردهای ایران و عملکرد کشورمان را که بر مبنای عهدنامه "ان پی تی" و مقررات آژانس و کاملا صلح طلبانه است را به خوبی تبیین کردند.

بروجردی ادامه داد: اگر آمریکا شیطنت جدیدی را نداشته باشد اجلاس بعدی در سطح بالاتر برگزار خواهد شد که در مرحله اول با حضور دکتر باقری و خانم اشمید و مرحله بعدی آقای جلیلی و خانم اشتون مذاکره خواهند کرد و باید خودشان را به طرف توافق نهایی نزدیک کنند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز تاریخ دقیق مذاکرات جدید هسته ای مشخص نشده است ولی به زودی این موضوع صورت خواهد گرفت، بیان داشت: آنچه را که ملت ایران سالهاست به نام حق مسلم خود یعنی غنی سازی اورانیوم فریاد می زنند به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصل غنی سازی به قوت خود باقی است، عنوان کرد: فناوری هسته ای ایران استمرار خواهد داشت.

بروجردی با تاکید براینکه ما بر اساس نیازهای مقطعی خود به عنوان مثال در مقطعی برای تامین نیازهای راکتور تهران 20 درصد را غنی سازی کردیم، اقدام خواهیم کرد، عنوان کرد: شرط لازم ما در مجلس شورای اسلامی برداشتن تحریمها برای ادامه مذاکره است.

وی با تاکید بر اینکه اصل غنی سازی برای نظام و ملت ما مهم است، ادامه داد: این اصل یک اصل تغییر ناپذیر است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ما بر اساس نیازهای مقطعی خود در این رابطه عمل خواهیم کرد تصریح کرد: ممکن است در آینده به جای 20 درصد نیازهای بالاتری داشته باشیم که این حق باید وجود داشته باشد.