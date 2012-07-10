قهرمانی کشور را در المپیاد دانشجویان تکرار می کنیم

محسن پودنکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از موفقیت ارزنده ای که کاروان اعزامی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور قم در مسابقات یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختران دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور داشتند، پسران دانشجو نیز کار خود را از امروز در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی رشته های مختلف آغاز می کنند.



وی ادامه داد: یکی از تیم های پرقدرت و آماده ای که به نمایندگی از این دانشگاه جواز حضور در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور شرکت خواهد کرد، تیم فوتسال دانشگاه پیام نور قم است.



قم مدافع عنوان قهرمانی فوتسال دانشگاه های پیام نور کشور



مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان قم بیان داشت: تیم فوتسال این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال جاری در جریان رقابت با تیم های مدعی شرکت کننده در مسابقات انتخابی فوتسال دانشگاه های پیام نور کشور، با شکست تمامی حریفان به مقام قهرمانی دست یافت.



وی تصریح کرد: با قهرمانی به دست آمده در مسابقات فوتسال قهرمانی و انتخابی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور توسط تیم دانشگاه پیام نور قم، تیم ما به عنوان نماینده پیام نور کشور در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور حضور می یابد.



پودنکی در ادامه با بیان اینکه ارومیه میزبان یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است، افزود: این المپیاد از امروز سه شنبه بیستم تیرماه به مدت 10 روز به میزبانی شهر ارومیه برگزار می‌شود.



وی عنوان کرد: دانشگاه ارومیه در حالی میزبان یازدهمین دوره از مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور است که در این دوره از مسابقات 3 هزار دانشجو به همراه اساتید دانشگاه‌ها از بیش از 100 دانشگاه و موسسات عالی کشور با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



رقابت مدعیان در 11 رشته ورزشی دانشجویان پسر به میزبانی ارومیه



مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان قم همچنین با بیان اینکه این مسابقات در 11 رشته ورزشی در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود، ابراز داشت: این مسابقات هر دو سال یک بار به همت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشور و نیز به منظور آشنایی دانشجویان کشور با آداب و رسوم شهرهای مختلف، اشاعه فرهنگ آن مرز و بوم و نیز برقراری صمیمیت و آشنایی میان آنها برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برنامه‌های جانبی در جریان برگزاری مسابقات مختلف این المپیاد، یاد آور شد: برگزاری برنامه‌های محفل انس با قرآن، برپایی نماز جماعت، جنگ‌های شبانه، تورهای توریستی و سیاحتی به مناطق مختلف استان، برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون، معرفی صنایع دستی استان از جمله برنامه‌های جانبی این المپیاد هستند.



پودنکی عنوان داشت: یازدهمین دوره از المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور رشته‌های ورزشی شامل بسکتبال، والیبال، فوتبال، فوتسال، هندبال، بدمینتون، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، شنا، تکواند، دو میدانی و تنیس روی میز برگزار می‌شود.