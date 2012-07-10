به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مجوز وزارت بهداشت، پژوهشکده های بیوتکنولوژی تولیدمثل و آنتی بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا، از میان واجدین شرایط به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی ( PhD by Research) دانشجو می پذیرد.

داوطلبان می توانند در محورهای پژوهشی بیوتکنولوژی تولیدمثل، حیوانات تراریخته، بیوتکنولوژی کاربردی، ژنتیک پزشکی، ایمونولوژی پزشکی، اخلاق زیستی، ایمونوبیولوژی و ایمونوتراپی سرطان، درخواست خود را برای پذیرش در این دوره ارائه کنند.

متقاضیان باید علاوه بر داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی و شرایط اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت، دارای دانشنامه دکتری عمومی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با حوزه های ذکر شده باشند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان مردادماه سال 91 است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت دوره دکتری تخصصی پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا از شرایط و مدارک مورد نیاز مطلع شوند.