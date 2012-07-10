تزریق یک میلیارد تومان اعتبار به قطار شهری کرج در گرو درآمدزایی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، اباذر خدابین قبل از ظهر سه شنبه در مراسم اتصال رمپ هفت به ده قطار شهری کرج، اظهار داشت: تزریق یک میلیارد تومان اعتبار به قطار شهری در گرو درآمدزایی مناسب است بنابراین باید دو میلیارد تومان درآمدزایی کنیم.



وی افزود: حرکت پروژه قطار شهری پویا و خوب است و شورا و شهرداری کرج حمایت های خوبی را داشته اند و بحث مالی این طرح را نیز باید جدی گرفت.



وی تصریح کرد: پشتیبانی مالی با پیشرفت کار خواهد بود و قطار شهری باید گام محکم تری بردارد.



وی گفت: برای افق های پیش بینی شده باید آموزش را نیز مد نظر داشته باشیم.



وی افزود: درآمد زایی مناسب سبب می شود تا ذخیره و منابع خوبی برای کارهای شهر فراهم شود و این کار بسیار موثر و ذخیره مطمئن برای شهر است.



دولت باید حمایت جدی از پروژه قطار شهری داشته باشد



عضو شورای شهر کرج در ادامه افزود: پروژه قطار شهری طرحی ملی است طبیعی است که دولت حمایت جدی داشته باشد.



عبدالله پورمظاهری اظهار داشت: بنابراین هر فردی توان دارد باید در این زمینه تلاش کنند که اعتبار بیشتری جذب شود.