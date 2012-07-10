احداث استراحتگاه و مهمانسرا نیاز اساسی بیماران سرطانی در شهر اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر فتح الله محقق در حاشیه عملیات اجرایی مهمانسرای بیماران تحت درمان سرطانی استان مرکزی افزود: این بیماران از استا نهای اصفهان، همدان، قم ، شهرهای استان و روستاهای همجوار به اراک می آیند که ضمن تحمل رنج بیماری با مشکلات بی سرپناهی و سرگردانی در مسافرخانه های غیربهداشتی و محوطه بیمارستان روبه رو هستند.

وی مراحل درمان بیماران سرطانی را جراحی، شیمی درمانی، دارو و پرتور درمانی عنوان کرد و اظهارداشت: در پرتو درمانی که بین 25 تا 35 جلسه طول می کشد و در هفته پنج روز است بیمار به علت سرگیجه، تعوع و بی حالی نمی تواند به استان و یا روستای خود نقل مکان کنند و برای اینکه درمان بهتر جواب دهد احتایاج دارد در اراک برای این مدت اسکان داشته باشد.

وی احداث یک استراحتگاه و مهمانسرا را از نیازهای اساسی بیماران سرطانی و همراه بیمار عنوان کرد و گفت: این مهمانسرا که زمین آن را شهرداری به انجمن اهدا کرده است به یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که نیازمند مشارکت مردم و مسئولین است.

92 کودک سرطانی در استان مرکزی



دکتر محقق با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و 385 بیمارسرطانی داریم اظهارداشت: از این تعداد 92 نفر کودک و 45 نفر خانوداه بی سرپرست هستند و 60 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.

گفتنی است انجمن حمایت از بیماران سرطانی در سال 86 تاسیس و با کمک شهروندان به شناسایی و جذب بیماران نیازمند سرطانی پرداخت و تا به امروز بیش از یک هزار بیمار را تحت پوشش خود قرار داده است.

انجام مشاور پزشکی، اهداء کمک های دارویی، مالی و معرفی بیماران به مراکز درمانی، انعکاس مصائب و مشکلات بیماران به مسئولان دولتی و مهمتر با اولویت به امر آموزش، پیشگیری و تشخیص زودرس با انجام تست های غربالگیری بخشی از اقدامات انجمن است.

مردم خیر و نوع دوست می توانند کمک های خود را برای بیماران سرطانی به شماره حساب 0215717692000 بانک ملی شعبه شهید شیرودی، 1410035150 بانک تجارت، 55/15337283بانک ملت، بانک ملی بازار0201065827004، بانک علوی 3520، بانک پارسیان 81016186 و بانک کارآفرین 0200236625008 واریز کنند تا در این امر خیر مشارکت داشته باشند.