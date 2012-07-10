سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره افزایش دلارهای تقلبی در بازار با توجه به بالا رفتن نرخ ارز اظهار داشت: دلارهای تقلبی موجود در بازار اغلب از کشورهای خارجی وارد ایران می شود. جاعلان داخلی هنوز توانایی جعل دلار را به صورت حرفه ای نداشته و دلارهای جعل شده از سوی آنها به راحتی قابل تشخیص می باشد.

وی افزود: مردم برای اینکه در دام جاعلان دلار گرفتار نشوند باید ارزهای مورد نیاز خود را از صرافی ها تهیه کرده و به هیچ عنوان سراغ دلالان نروند.

امیدی در ادامه با اشاره به جعل اسکناس و چک پول در ایران نیز گفت: در حال حاضر هر نمونه کشف شده اسکناس در آزمایشگاههای تشخیص هویت پلیس آگاهی به صورت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد. در مواردی نیز که تردید وجود دارد اسکناس ها به بانک مرکزی فرستاده می شود. اسکناس های جعل شده در ایران با استفاده ازکاغذهای معمولی و پرینترهای لیزری می باشد و به هیچ عنوان از کاغذ مخصوص اسکناس و یا چاپ افست استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: در خصوص جعل چک پول نیز هیچ گونه کاغذ مخصوصی برای این کار در اختیار جاعلان نیست و تنها کیفیت اسکن و چاپ آن نسبت به اسکناس بهتر می باشد. جاعلان همچنین با استفاده از ماژیک نقره ای و کار دست نخ امنیتی موجود بر روی چک پول را طراحی می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اشاره به اینکه تعداد اسکناس و تراول چک های جعلی نسبت به گردش مالی موجود در کشور بسیار پایین و قابل مقایسه نمی باشد خاطر نشان کرد: از نظر اقتصادی جاعل در حوزه ای ورود پیدا می کند که به صرفه باشد خرج کردن اسکناس های جعلی بسیار سخت است و این موضوع باعث شده کمتر به سمت جعل اسکناس بروند. از سوی دیگر تشخیص جعلی بودن چک پول با استفاده از دستگاههای الکترونیکی باعث شده جعل چک پول برای جاعلان به صرفه نباشد.