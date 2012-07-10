بدنساز جدید آلومینیوم هرمزگان در کادر فنی راه آهن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ملایی مربی بدنسازی که سابقه حضور در کادر فنی تیمهای استقلال و پرسپولیس را دارد پس از توافق با باشگاه آلومینیوم هرمزگان قرار بود در فصل جدید با این باشگاه همکاری کند، به راه آهن تهران پیوست.

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پس از اتمام اردوی کرج و انجام سه دیدار دوستانه با تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز، صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران صبح سه شنبه به بندرعباس بازگشت اما ملایی مربی بدنساز این تیم همراه کاروان تیم فوتبال آلومینیوم به بندرعباس برنگشت.

فصل پیش دکتر رحیم پور به عنوان مربی بدنساز اکبر میثاقیان را در لیگ یک همراهی می کرد.