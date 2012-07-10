تعزیر یک پزشک در بهشهر/ برداشت غیرمجاز شن و ماسه در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرد: با شکایت شکات خصوصی پزشکی در شرق استان تعزیر شد.



مهدی عباسی اظهار داشت:: در پی دریافت شکوائیه از چند شاکی خصوصی و گزارش تکمیلی و کارشناسی از بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر اخذ وجه اضافی از سوی یک پزشک جراح و ارتوپد در شهرستان بهشهر، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی و دادرسی پرونده فوق جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی بهشهر ارسال شد.

برداشت غیرمجاز شن و ماسه و خسارت به محیط زیست قائم شهر



فرماندار قائم شهر گفت: برداشت غیرمجاز شن و ماسه خسارت های فراوانی را به محیط زیست وارد می کند.

علی پیرفلک در جلسه کمیته شن و ماسه شهرستان اظهار داشت: با نظارت و کنترل شدید دستگاه های ذیربط ، راه سوء استفاده از معادن شن و ماسه در این شهرستان بر روی سودجویان بسته شده است.

وی افزود: شن و ماسه در حوزه رودخانه ها و معادن نعمت خدادادی است که می توان با استفاده به موقع و اصولی راه سوء استفاده شخصی و فردی را از آن گرفت.

فرماندار قائم شهر گفت: کمیته شن و ماسه شهرستان با به کارگیری امکانات و ابزارهای قانونی و مردمی، بهره گیری از نظارت دهیاران روستاهای حاشیه رودخانه ها و معادن، برخورد جدی مسئولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه با متخلفان ، اجازه هر گونه سوء استفاده شخصی از این معادن را سلب کرده است.

جلب سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی



عباس علی وفایی نژاد، مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران در نشست با کمال علی پور نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نشست با نمایندگان استان در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی ، بسیار تأثیرگذار است.

وی گفت: برای تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی پروژه های متعددی درحال انجام بوده و پروژه احداث معابر در شهرک صنعتی پل سفید با اعتباری بالغ بر هزار و 600 میلیون ریال و پروژه های احداث معابر، آبرسانی، گازرسانی، احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی بشل و پروژه های احداث معابر و آبرسانی در ناحیه صنعتی اسلام آباد با اعتبار هزینه 600 میلیون ریال انجام شده است.

کمال علی پوربا اشاره به نامگذاری سالجـاری از سوی مقام معظم رهبری افزود: در سالی که بنام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده حضور داریم و یکی از نمودهای بارز این سال، شهرکها و نواحی صنعتی هستند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساختها و اقدامات خوبی در شهرکها و نواحی صنعتی صورت گرفته است و با پتانسیلهای موجود در استان می توان توجه سرمایه گذاران را جلب کرد.



