به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر سه شنبه در همایش ملی "احساس امنیت، نظم و امنیت" با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است، اظهار داشت: خوشبختانه روز به روز بر عزت، شرف و بزرگی این نظام نیز افزوده می شود.

وی با اشاره به خدمات نیروی انتظامی به جامعه تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان یک الگوی موفق با انجام کارهای علمی و کارشناسی اقدام به خدمات رسانی به مردم می کند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه جنس کار نیروی انتظامی علمی و کارشناسی است، بیان داشت: دانایی محوری و داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از دیگر مولفه ها و مزایای نیروی انتظامی محسوب می شود.

دهمرده با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در برنامه های خود از نخبگان و صاحب نظران استفاده می کند یادآور شد: نیروی انتظامی استان لرستان نیز با داشتن برنامه های کارشناسی در استان موفق عمل کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتها و پتانسیل های استان لرستان در ابعاد مختلف تصریح کرد: باید در این راستا شرایط شکوفایی این پتانسل ها و ظرفیتها در لرستان فراهم شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مردم این استان همواره در دفاع از ارزشها سنگ تمام گذاشته اند، ادامه داد: این استان هموراه در زمینه های مختلف دارای رکورد و نصاب بوده است.

دهمرده همچنین با تاکید بر اینکه نظام نیز در استان لرستان طی چند سال اخیر سرمایه گذاری مطلوبی کرده است، ادامه داد: اعتبارات پروژه های مهر ماندگار این استان که بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است از جمله این سرمایه گذاری ها در لرستان است.

وی تصریح کرد: این میزان بودجه برابر 20 سال بودجه عمرانی استان لرستان است.