به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، مصوب شد 120 پایگاه اوقات فراغت در سطح استان راه اندازی شود که با توجه به استقبال جوانان و نوجوانان، این تعداد به 168 پایگاه افزایش یافت.

سید محمد فیض آبادی اظهار داشت: از این تعداد 128 پایگاه اوقات فراغت با عنوان «بوستان فرهنگی» ویژه کودکان و نوجوانان و 40 پایگاه نیز با عنوان «هسته فرهنگی جوان» به حوزه جوانان اختصاص دارد.

وی افزود: پایگاه‌های اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان توسط روحانیون اداره می شود و در این راستا 35 مربی از شهر مقدس قم به مناطق مختلف استان اعزام شده و بقیه پایگاه‌ها نیز توسط روحانیون مستقر، طرح هجرت و روحانیون بومی اداره می شوند.

دبیر ستاد اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به نوع فعالیت این پایگاه‌ها، اذعان داشت: آموزش قرآن، عقاید و احکام با روش های نوین به همراه اردوهای فرهنگی و تفریحی در پایان دوره و همچنین تهیه نشریه و تولیدات فرهنگی از جمله برنامه های بوستان های فرهنگی و هسته های فرهنگی جوان به شمار می رود.

فیض آبادی یادآور شد: این کلاس ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهند داشت.

لزوم ایجاد اتاق های فکر برای بررسی معضلات فرهنگی شهرستانها

گردهمایی رؤسای ادارات و نمایندگی های فرهنگی تبلیغی خراسان جنوبی به مدت دو روز در شهرهای بیرجند و خوسف برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در این گردهمایی با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی دو روزه، اظهار داشت: در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، شیوه کار مشارکتی است و اینگونه نیست که در مرکز استان به تنهایی تصمیمی اتخاذ و سپس به شهرستان ها ابلاغ شود.

وی افزود: ما در سال 1390 سال خوب و پرباری به لحاظ مالی داشتیم اگرچه از حیث عملکرد، انتظار می رود بازدهی کاری برخی ادارات بهتر از این باشد.

وی همچنین بر اجرای طرح های فرهنگی جدید و مطابق با نیاز هر منطقه تأکید کرد و بیان داشت: در هر شهرستان باید یک اتاق فکر تشکیل شده تا معضلات و مشکلات فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم ارایه شود.

حجت الاسلام لطفیان، ترویج عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده را از مهمترین مسایلی دانست که ادارات و نمایندگی های فرهنگی تبلیغی استان باید به آن توجه کنند و آن را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: به برکت تلاش کلیه همکاران، نگاه مرکز به استان هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه اداری مالی، نگاه بسیار خوبی است.

حجت الاسلام لطفیان افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته در حوزه اداری مالی، این استان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سال های قبل، 20 رتبه ارتقا داشته ایم و همچنین در حوزه فرق و مذاهب، تشکل ها و حوزه تبلیغ نیز موفقیت های خوبی را به دست آورده ایم.