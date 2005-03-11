ارزش صادرات مصالح ساختماني بيش از 37 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، براساس آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك، در مجموع يك ميليون و 682 هزار تن مصالح ساختماني در 11ماهه سالجاري از كشورصادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41/37 درصد رشد يافت.

براساس اين گزارش، درمدت ياد شده 418 هزارو 849 تن سيمان به ارزش 21 ميليون و 288 هزار دلاراز كشورصادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 5/74 و ارزشي 8/83 درصد رشد داشت.

همچنين در 11 ماهه سالجاري 211 هزارو 808 تن گچ ساختماني به ارزش دو ميليون و 70 هزارو367 دلار صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 8/96 و ارزشي 6/78 درصد افزايش نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: در مدت ياد شده 86 هزارو 89 تن كلينكربه ارزش 6 ميليون و 293 هزارو 746 دلاراز كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 36 درصد افزايش واز نظر ارزشي 26 درصد كاهش داشته است.

ميزان ارزش صادرات 133 هزارو 387 تن كاشي و سراميك در 11 ماهه سالجاري به 20 ميليون و 643 هزار دلار رسيد كه از نظر وزني 7/71 و ارزشي 5/45 درصد رشد يافت.

بر اساس گزارش مهر در مدت ياد شده ميزان صادرات 4 هزارو949 تن چيني بهداشتي ساختمان به ارزش دو ميليون و 463 هزار دلار رسيد كه از نظر ارزشي 14 درصد كاهش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست: در 11 ماهه سالجاري يك ميليون و 27هزار تن ساير محصولات ساختماني به ارزش 12 ميليون و 952 هزار دلار از كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي 6/56 درصد افزايش يافت.