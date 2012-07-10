دماوند نخستین شهر قرآنی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنیادی در حاشیه سومین همایش "تقدیر از فعالان قرآنی" شهرستان دماوند که ظهر سه شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: بازار خرید، مدارس، معابر، رستورانها، پارکها و سایر اماکن عمومی و خصوصی یک شهر قرآنی باید با رنگ و عطر دلانگیز آیات قرآن کریم عجین و مأنوس باشد.
وی تأکید کرد: مسئولان اداری، اعضای شوراهای اسلامی، جمعیتهای دانشجویی و اقشار دانشآموزی یک شهر قرآنی باید در یک مجموعه گردهم جمع شوند تا درباره شیوه های تسریع در این امر معنوی، طرح و ایده ارائه کرده و سپس اجرایی کنند.
شهر قرآنی باید تعریف شود
بنیادی با تأکید بر این نکته که تشکیل یک شهر قرآنی نیازمند ایجاد ملزوماتی عمیق از این کتاب آسمانی است، افزود: نباید یک شهر قرآنی را تأسیس کرد بلکه باید آن را برای مردم تعریف کرد.
وی ادامه داد: بر اساس تعاریف شهر قرآنی، مناطقی با این عنوان باید از بدو ورود تا دامنه های بلندیهایش مزین به نشانه های قرآنی باشد و تمام برنامههای فرهنگی و هنری و امور خدماتی و عمرانی این شهر قرآنی باید شاخص اساسی قرآنی بودن را درون خود جلوه گر کند.
کلیات شهر و مردم دماوند مدنظر مسئولان برای تبدیل به شهر قرآنی است
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی، کلیات شهر و مردم دماوند را خطه ای مدنظر مسئولان امر برای تبدیل به شهر قرآنی دانست و افزود: در صورت معرفی دماوند به عنوان نخستین شهر قرآنی کشور باید مردم این دیار، بیش از گذشته نسبت به تعالیم این کتاب آسمانی دقت نظر داشته باشند.
وی عنوان کرد: در یک شهر قرآنی هیچ کسبه ای پیش از قرائت مکاسب به کسب و کار نمی پردازد و دروازه ورودی آن از نشانههای قرآنی الهام می گیرد و تمام نمادهای این کتاب آسمانی در گوشه گوشه اش پیداست.
بنیادی ادامه داد: لزوم ایجاد بسترهای عملی قرآنی در دماوند باید مورد تأکید باشد و نباید قرآن تنها به قرائت و زمزمه زبانی محدود شود بلکه باید تک تک آیات شریفه این معجزه پیامبر(ص) در زندگی مردم شهر قرآنی جلوه گر باشد.
سومین همایش "تقدیر از فعالان قرآنی" شهرستان دماوند با حضور مدیر دفتر نشر و فرهنگ اسلامی صدا و سیما و عضو فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند و جمع کثیری از مردم در سالن "قدسیه" دماوند برگزار شد.
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