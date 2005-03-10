به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي در ديدار جمعي از مفسران قران، قرآن را سرماية بزرگي دانستند و گفت : قرآن وسيلهاي است كه ميتوان به كمك آن همة مشكلات فردي، اجتماعي، اخلاقي، سياسي، مادي و معنوي را برطرف كرد. هر كس در هر زماني و هر مكاني كنار اين قرآن بنشيند، بر هدايتهاي او افزوده ميشود و اگر اهل گمراهي است از گمراهيهاي او كاسته ميشود.
وي با اشاره به حديثي از حضرت علي ـ ع ـ همة چشمههاي علم را در قرآن عنوان كرد و افزود : چشمههاي جوشان علوم در قرآن است. براي صيقل دادن زنگار قلب چيزي بهتر از قرآن نيست. دنيا پر از فساد شده، زنگار گناه و آلودگي بر دلها نشسته است، بايد آن را با قرآن جلا داد. بر همين اساس بايد قرآن را در تمام برنامههايمان مورد استفاده قرار دهيم.
آيت الله مكارم شيرازي فعاليتهاي قرآني حوزة علمية قم را مد نظر قرار دادند و گفت : زماني كه آيت الله خويي در عراق تفسير ميگفت عدهاي فشار آورند كه تفسير با مرجعيت سازگار نيست در حالي كه حضرت علي ـ ع ـ ميفرمايد همه چيز در قرآن است. الحمدالله اين غربت قرآن از بين رفته و هم اكنون فعاليت قرآني نشانة سواد است و با مرجعيت سازگاري دارد. قرآن در حوزه بخش تخصصي دارد و در تبليغ حرف اول را ميزند. پژوهشكدههايي براي قرآن درست شده است و به همان ميزان لطف و عنايت الهي شامل ميشود.
اين مرجع تقليد با بيان ويژگيهاي قرآن گفت : همة مسلمانان قرآن را قبول دارند و سخن گفتن به اين زبان مقبول است. قرآن از نظر سند مسلم است و بهانهجوياني كه بر صدق احاديث شك ميكنند، در مورد قرآن نميتوانند شك كنند. قرآن به عنوان خطابات كليات عامه است؛ احاديث راهگشا هستند ولي قرآن به صورت بخشنامه است. از اين رو جامعيت قرآن در هر عصر و زماني و هر قوم و ملتي مسئلة مشخصي است. قرآن كلام خداست و مثل او بينهايت است و هرچه در مورد آن انديشيده شود باز هم جا دارد.
آيت الله مكارم شيرازي اضافه كرد : همه چيز را ميتوان بر اساس قرآن در اختيار جوانان قرار داد، آشنا كردن نسل جوان با قرآن بزرگ ترين خدمت و بهترين وسيله براي بيمه كردن آنها در برابر تهاجم اخلاقي دشمن است. ولي بايد توجه داشت همة آيات قرآن بيان شود زيرا دشمنان اسلام گزينشي برخورد ميكنند و اصرار دارند آيات جهاد، شهادت و مذمت يهود حذف شود. در حالي كه بايد آنچه را آنها نميخواهند، بگوييم.
وي خواستار گسترش فرهنگ و آموزش قرآن در سطح جامعه شدند و گفت : حضرت علي ـ ع ـ فرمودند نكند زماني بيايد كه قرآن در عمل ولو به استناد بر آن، به كار نرود و افرادي پديدار شوند كه عملاً اتحاد و وحدت را از قرآن فرا بگيرند اما شما پراكنده باشيد. امروز اروپا و امريكا براي دور نگه داشتن ايران از تكنولوژي هستهاي همگي دست به دست هم دادهاند ولي مسلمانان حاضر در شوراي حكام تماشاچي هستند، فكر نميكنند امروز نوبت ما و فردا نوبت آنهاست، آنها در باطل متحد و ما در حق پراكنده هستيم.
آيت الله مكارم شيرازي در ديدار جمعي از مفسران قرآن، آشنا كردن جوانان با قرآن را بزرگترين خدمت و بهترين راه بيمه كردن جوانان در برابر تهاجم فرهنگي دشمنان عنوان كردند.
به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي در ديدار جمعي از مفسران قران، قرآن را سرماية بزرگي دانستند و گفت : قرآن وسيلهاي است كه ميتوان به كمك آن همة مشكلات فردي، اجتماعي، اخلاقي، سياسي، مادي و معنوي را برطرف كرد. هر كس در هر زماني و هر مكاني كنار اين قرآن بنشيند، بر هدايتهاي او افزوده ميشود و اگر اهل گمراهي است از گمراهيهاي او كاسته ميشود.
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