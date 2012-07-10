برنامه مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان پسر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر، با برگزاری 3 رشته فوتبال، تنیس روی میز و بدمینتون از فردا صبح آغاز می شود.

در رشته فوتبال که با شرکت 15 تیم در چهارگروه برگزار می شود از صبح فردا دانشگاههای شهر کرد با جامع علمی- کاربردی تهران، محقق اردبیلی با ارومیه و پیام نور تهران با فنی و حرفه ای گیلان در زمین چمن استادیوم تختی به مصاف یکدیگر می روند.

همچنین در زمین چمن خانه جوان استانداری آذربایجان غربی نیز چهار دیدار برگزار و دانشگاههای مازندران با صنعتی سهند تبریز، شهید بهشتی با شهید رجایی، فردوسی مشهد با خلیج فارس و شمال آمل با ولیعصر رفسنجان به رقابت می پردازند.

در رشته تنیس روی میز نیز که با شرکت 16 تیم در پردیس نازلو دانشگاه ارمیه برگزار می شود، رقابتهای بخش تیمی با برگزاری 16 مسابقه از صبح فردا آغاز و در رشته بدمینتون که در سالن ورزشی اداره آموزش و پرورش ارومیه برگزار می شود، رقابتهای تیمی با حضور 16 تیم و در 8 دیدار پیگیری می شود.

مراسم افتتاحیه یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه ارومیه ساعت 18 عصر فردا روز چهارشنبه در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور مسئولان وزارت علوم، آذربایجان غربی و تیمهای شرکت کننده در المپیاد برگزار می شود.

رقابتهای یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو و میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی از 20 الی 29 تیرماه به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.