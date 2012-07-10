به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه و زمان بندی اردو منتخبان نونهال، نوجوان و جوان با حضور اعضای هیئت و مربیان اعلام شد.



اردوی تمرینی منتخبان نوجوان و جوان لیگ جوانه و آینده سازان روز های زوج هر هفته ساعت 16 الی 17:30 در سالن رزمی مجموعه ورزشی در سالن رزمی مجموعه بعثت کرج زیر نظر مربیان منتخب استان برگزار می شود.



پومسه کاران البرز در گام اول محکم تر از حریفان ظاهر شدند



هفته اول، دوم و سوم از دور رفت پنجمین دوره لیگ پومسه بانوان کشور در محل خانه تکواندو برگزارشد.



در این رقابتها تیم البرز مدعی عنوان قهرمانی و قهرمان دو سال گذشته با اقتدار وارد میدان شد.



رده سنی زیر 14 سال طراوت باقرپور، رده سنی 18 تا 29 سال نسترن ملکی، رده سنی 30 تا 39 سال ساناز خرمی پور، رده سنی 40 تا 49 سال زهرا افتخاری مقام نخست را کسب کردند.



برگزاری مسابقات شنا پیشکسوتان در اشتهارد



یک دوره مسابقات شنا و شیرجه پیشکسوتان در شهرستان اشتهارد از سوی هیات شنا این شهرستان برگزار شد.



این دوره از مسابقات که به منظور ایجاد انگیزه و بالا بردن سطح سلامتی برای بزرگسالان در سه رده ی سنی در مسافت 25 متر آزاد با حضور 39 شناگر برگزار شد.



پرشین گوی قهرمانی را ربود



مسابقات انتخابی اسنوکر با حضور 12 تیم در باشگاه بیلیارد پرشین برگزار شد که در پایان تیم پرشین قهرمان شد، تیم تیسفون به کسب مقام دومی رضایت داد و تیم پارس نو مقام سومی را از آن خود کرد.



در مراسم اختتامیه مسابقات کربلایی نماینده مدیرکل در امور جوانان و روستاکاری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان نظرآباد حضور داشتند که در پایان جوایزی به رسم یاد بود به تیم های برتر اهداء شد.



تیم شهداء مهدی آباد قهرمان شد



هیئت ورزشهای رزمی شهرستان ساوجبلاغ اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات سبک کیک بوکسینگ در این شهرستان کرد .



در این دوره از مسابقات 40 ورزشکار در غالب 7 تیم در رده های سنی نونهالان و نوجوانان و جوانان در باشگاه شهید ناصر زارع با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در پایان تیم شهداء مهدی آباد گوی قهرمانی را ربود، باشگاه هشتگرد نایب قهرمان شد و باشگاه ورزدار به کسب مقام سومی رضایت داد.



والیبالیست های البرزی مقتدرانه استان مرکزی را شکست دادند



دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور با انجام 3 دیدار پیگیری شد.



مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده های سنی جوانان با انجام 3 دیدار پیگیری شد که در این دیدار ها، تیم چهارمحال بختیاری مقابل تهران با نتیجه 3برصفر مغلوب میدان شد ، تیم البرز 3 بر1 مقابل مرکزی به برتری دست یافت و در آخرین بازی دو تیم اصفهان و قم مقابل هم صف آرایی کردند که تیم اصفهان 3 برصفر مقابل قم شکست را پذیرا شد.



تا دومین روز مسابقات تیم تهران با 6 امتیاز صدرنشین شد، تیم البرز و قم در رده های بعدی جای گرفتند.

