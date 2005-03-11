يوريسيچ مربي عمان شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مربي كروات از روز شنبه (فردا) كار خود را با تيم ملي عمان آغاز خواهد كرد.روزنامه الوسط در گزارش خود آورده است كه قرارداد اين مربي با تيم ملي عمان دو ساله خواهد بود.يوريسيچ اظهار داشته كه مبلغ قرارداد او دو برابر آنچه است كه در تيم ملي بحرين دريافت مي كرده است.



يوريسيچ در خصوص شغل جديد خود در گفت و گو با اين روزنامه اظهار داشت:از اينكه مجبورم بحرين را ترك كنم خيلي ناراحتم چراكه من با اين تيم ، بازيكنان و مديريت لحظات بسيار خاطره انگيزي داشتم .اما در حال حاضر به طرح ها و اهداف جديد خود مي انديشم.من با عمان از صفر شروع نمي كنم چراكه ماچالا پيش از اين عملكرد بسيار قابل قبولي به همراه اين تيم داشته و من راه او را ادامه خواهم داد.

لازم به ذكر است يوريسيچ ماه قبل در كسوت مربيگري تيم ملي بحرين در چارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان مقابل ايران در منامه با حساب صفر بر صفر متوقف شد.