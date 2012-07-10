کردستان در انتظار عدالت آموزشی/ کمبود عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران ستادی دانشگاه پیام نور استان کردستان در سنندج اظهار داشت: نهادینه کردن عدالت آموزشی با توسعه مراکز آموزش عالی در تمامی شهرستانها یکی از نیازهای اصلی و جدی استان کردستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: هر چند که طی چند سال اخیر قدم های مثبتی در راستای توسعه واحدهای آموزش عالی در استان کردستان برداشته شده ولی باید توجه داشت که به دلیل محرومیت های این استان در سالهای گذشته نیاز به توسعه این بخش بیش از دیگر نقاط کشور احساس می شود و باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای جدی دانشگاه پیام نور در استان کردستان یادآور شد: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش عالی استان از لحاظ جمعیتی به شمار می رود و به همین دلیل باید نیازها و مشکلات این بخش به صوره ویژه مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: کمبود جدی در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری علیرغم وجود ظرفیتها و استعدادهای بسیار خوب در دانشگاه پیام نور کردستان یک مشکل جدی است و به همین دلیل نیز پیگیری این موارد از سوی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از اولویت خاصی برخوردار است.

مرادی با اشاره به مشکل نبود فضای آموزشی مورد نیاز و همچنین کمبود عضو هیئت علمی در برخی از رشته ها طی سالهای اخیر در دانشگاه پیام نور استان و مراکز تابعه در شهرستانها بیان کرد: متاسفانه علیرغم پیگیریهای زیاد تاکنون این مشکلات رفع نشده است و از مدیران ارشد این دانشگاه انتظار می رود که نسبت به رفع این مشکلات از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنند.

وی خواستار افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور مرکز استان و شهرستان های تابعه شد و افزود: علیرغم نیاز مبرم استان کردستان به توسعه و تقویت تحصیلات تکمیلی ولی متاسفانه توجه چندانی به این مهم در دانشگاه پیام نور استان کردستان صورت نمی گیرد که باید این کمبودها را در کمترین زمان ممکن جبران کرد.

در این مراسم جمعی از مدیران جدید ستاد استانی و شهرستانی دانشگاه پیام نور استان کردستان تودیع و معارفه شدند.