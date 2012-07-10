سرکوب بی فایده است/ در برابر بازداشت شیخ نمر سکوت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه جزیره العرب، "فاضل عباس" دبیرکل تجمع یکپارچه گفت : الوفاق و تجمع الوحدوی فقط در برابر خداوند سر تسلیم فرود می آورند و اگر رژیم دیکتاتوری تصمیم به انحلال جمعیت الوفاق و تجمع بگیرد، زیرا بار زور نمی روند و از اصولی که مردم بحرین به خاطر آن قیام کردند، کوتاه نمی آیند.

وی افزود: جمعیتهای سیاسی باید تمام تلاش خود را برای سرنگون کردن نظام به کارگیرند و به فکر موضوع ایجاد نظام مشروطه سلطنتی نباشند.

فاضل عباس بیان کرد: انحلال جمعیتهای سیاسی تاثیری در انقلاب مردم بحرین ندارد و نظام با اقدامات سرکوبگرانه ره به جایی نمی برد، بالاخره در بحرین و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس دموکراسی برقرار می شود، اما امیدواریم با حداقل زیان باشد.

وی ضمن همبستگی با الشیخ نمر النمر روحانی برجسته عربستانی که از سوی نظامیان آل سعود بازداشت و هدف تیراندازی قرار گرفته است افزود: شیخ نمر از طرفداران قیام بحرین است و نمی توان در برابر آن سکوت کرد.