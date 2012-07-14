مقطعی بودن قدرت گرفتن گروههای راستگرا/ بحران به معنی فروپاشی یورو نیست

در بخش پایانی نشست "آینده اروپا پس از بحران یورو" دکتر "سعید خالوزاده" استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل در تشریح علل قدرت گیری راستهای افراطی در کشورهای اروپایی همزمان با بروز بحران مالی و اقتصادی در منطقه یورو گفت: در اروپا همواره بحث هویت ملی و هویت اروپایی مطرح بوده است. از فرانسه و بلژیک گرفته تا ایتالیا و آلمان و حتی کشورهای کوچک اروپایی مسئله هویت ملی مطرح بوده و گروههایی بدنبال احیای آن و ضدیت با هویت اروپایی و اروپاگرایی هستند. در مقابل جناحی قرار دارد که تاکیدش بر اروپاگرایی است.



بحث هویت ملی و اروپایی همواره در اروپا مطرح بوده، از فرانسه و بلژیک گرفته تا ایتالیا و آلمان و کشورهای کوچک این مسئله مطرح بوده و گروههایی بدنبال احیای آن و ضدیت با هویت اروپایی بوده اند. دکتر خالوزاده وی افزود: این که طی این سالها گروههای ملی گرا و افراطی رشد کرده اند با توجه به شرایط بحرانی کنونی امری طبیعی است. این اتفاقی است که در برهه های مختلف تاریخ اروپا رخ داده و هر بار نیز با نتایج مشابهی به پایان رسیده است، مثلا در فرانسه می بینیم که راستهای افراطی در انتخابات ریاست جمهوری 17 درصد رای می آورند و این اتفاق نادری نیست. وی افزود: این که طی این سالها گروههای ملی گرا و افراطی رشد کرده اند با توجه به شرایط بحرانی کنونی امری طبیعی است. این اتفاقی است که در برهه های مختلف تاریخ اروپا رخ داده و هر بار نیز با نتایج مشابهی به پایان رسیده است، مثلا در فرانسه می بینیم که راستهای افراطی در انتخابات ریاست جمهوری 17 درصد رای می آورند و این اتفاق نادری نیست.

به گفته وی این مسئله در انتخابات دو دور پیش هم رخ داد و لوپن نامزد این جریان توانست پا به پای شیراک پیش آمده و به دور دوم انتخابات راه یابد. این امر زنگ خطری برای فرانسوی ها بود و باعث شد حتی کسانی که مخالف سیاستهای شیراک بودند به وی رای دهند. هدف رای دهنگان به شیراک این بود که از قدرت گرفتن افراطی ها جلوگیری کنند که نتیجه آن هم رای بی سابقه 85 درصدی شیراک در انتخابات ریاست جمهوری بود.

دکتر خالوزاده تاکید کرد: تجربه تاریخی اروپا نشان داده که گروههای افراطی قدرت پیدا نمی کنند و هر گاه برای رسیدن به قدرت خیز بردارند توسط جناحهای دیگر کنار زده می شوند. این تجربه ای است که آنها طی قرنها جنگ و پشت سرگذاشتن دو جنگ جهانی در قرن اخیر، بدست آورده اند و دیگر مایل به تکرار چنین تجارب تلخی نیستند. اروپایی های امروز عقل گرا هستند و سیاستمداران به تنهایی تصمیم نمی گیرند بلکه نخبگان حزبی و سیاسی به آنها خط می دهند. آنها به این نتیجه رسیده اند که به جای انگشت گذاشتن روی اختلافها باید بر منافع مشترک تاکید کنند و اصل ایجاد اتحادیه اروپا هم همین است.



دکتر "جمشید عدالتیان" استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد و مدیریت بین الملل دیگر کارشناس حاضر در این نشست در ادامه سخنان دکتر خالوزاده به همزیستی اروپایی ها با وجود تفاوتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: شهروندان کشورهای اروپایی از نظر فرهنگی مشکلی با هم ندارند و در عین حال بدنبال یکپارچگی فرهنگی هم نیستند یعنی نیازی به آن نمی بینند. یک انگلیسی می تواند فرهنگ خودش را داشته باشد و در کنارش با اقوام دیگر اروپایی ارتباطات اقتصادی داشته باشد. اساس تشکیل اتحادیه اروپا هم اقتصاد است یعنی این یک اتحادیه اقتصادی است.



اتحادیه اروپا تجربه جدیدی است که اگر موفق شود می تواند به مدلی برای دیگر مناطق جهان تبدیل شود، در حال حاضر سازمانهای منطقه ای مانند اکو، آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس بدنبال ایجاد چنین اتحادیه اقتصادی و پولی هستند . دکتر عدالتیان وی افزود: اگر چه در جایی مثل ایالات متحده اتحاد فرهنگی و سیاسی توانسته 51 ایالت را در کنار هم قرار دهد اما چنین مسئله ای در مورد اروپا مطرح نیست. همه کشورهای اروپایی هویت، فرهنگ و زبان خودشان را دارند و در کنار آن مناسبات اقتصادی خود را نیز ادامه می دهند، علت این امر جلوتر بودن هویت اقتصادی اروپایی ها از هویت های دیگر است. به همین دلیل نیازی به هضم فرهنگ ها در یکدیگر دیده نمی شود. وی افزود: اگر چه در جایی مثل ایالات متحده اتحاد فرهنگی و سیاسی توانسته 51 ایالت را در کنار هم قرار دهد اما چنین مسئله ای در مورد اروپا مطرح نیست. همه کشورهای اروپایی هویت، فرهنگ و زبان خودشان را دارند و در کنار آن مناسبات اقتصادی خود را نیز ادامه می دهند، علت این امر جلوتر بودن هویت اقتصادی اروپایی ها از هویت های دیگر است. به همین دلیل نیازی به هضم فرهنگ ها در یکدیگر دیده نمی شود.

در ادامه این بحث دکتر خالوزاده با تشبیه ساختار اروپای امروز به دولتی کنفدرالی، اظهار داشت: ساختار امروزی اتحادیه اروپا ساختار کنفدرال است یعنی کشورها در قالب یک معاهده دور هم جمع شده اند، هر کدام از آنها مستقل هستند اما در چارچوب منافع مشترک باهم اتحادیه تشکیل داده اند. این اتحادیه طی سالهای گذشته با افت و خیزهایی مواجه بوده است. این بخاطر این است که هنوز ضعفها و مشکلاتی دارد. اما به نظر می رسد با فائق آمدن به مشکلات بتواند موجودیت خود را حفظ و تقویت نماید. به همین دلیل انتظار می رود در آینده شاهد همگرایی بیشتر در اروپا باشیم.

وی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: یورو با چالش مواجه است اما این به معنی فروپاشی منطقه یورو نیست. یورو صرفا یک بحث اقتصادی نیست و جنبه های دیگر سیاسی و منطقه ای دارد. از این رو سیاست رهبران اروپا حفظ یورو و افزایش همکاری برای مقابله با بحران کنونی است. در خاتمه باید گفت که یورو با عبور از بحران کنونی به حیات خود ادامه می دهد و روند آتی آن صعودی و رو به رشد خواهد بود.

دکتر عدالتیان نیز از یورو به عنوان یک مدل جدید همکاری در جامعه بین الملل یاد و تاکید کرد: باید دانست که اتحادیه اروپا یک تجربه جدید است، تجربه ای که اگر موفق شود می تواند به مدلی برای دیگر مناطق جهان تبدیل شود. در حال حاضر سازمانهای منطقه ای زیادی مانند اکو، آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس بدنبال ایجاد چنین اتحادیه اقتصادی و پولی هستند. از این رو باید گفت این اتحادیه الگوی خوبی برای همگرایی منطقه ای است.

وی گفت: این همگرایی نتیجه روند جهانی شدن است که ابتدا از کشورهای مجاور هم آغاز شده و کم کم به ایجاد قطب های بزرگ منطقه ای می انجامد. چنین اتحادیه هایی به نفع تک تک اعضا است، به عنوان مثال در مورد یونان اگر این کشور عضو اتحادیه اروپا نبود، با توجه به اقتصاد ضعیفش نمی توانست با بحران مقابله کند چرا که حمایت اتحادیه اروپا از این عضو خانواده از ورشکستگی کامل این کشور جلوگیری کرده است.

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تهیه و تنظیم: فریدون ناعمی، معصومه زارع