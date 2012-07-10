بهبود یافتگان از دام اعتیاد مسکن مهر دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه محمد صادق فتح‌اللهی در همایش بهبود یافتگان از اعتیاد استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته ۳ هزار و ۷۰۰ معتاد در سال گذشته جان خود را از دست داده اند، اظهار داشت: با روحیه کارمندی نمی توان معضل اعتیاد را حل کرد و مبارزه با مواد مخدر روحیه بسیجی می خواهد.

وی با اشاره به مراکز درمانی معتادان افزود: سال گذشته بیش از ۲۰ هزار معتاد در کشور بهبود یافتند.

دبیرکل توسعه مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد از معتادان کشور هزینه درمان ندارند، تصریح کرد: یک سری مراکز زیر زمینی با روش‌های غیر اصولی و غیر انسانی مشغول فعالیت هستند که باید فعالیت آنها ساماندهی و یا متوقف شود.

وی ادامه داد: نخستین مورد ترغیب فرد معتاد به بهبود، پاک کردن ذهنیت آن نسبت به مراکز ترک اعتیاد و اطمینان از عدم روش‌های غیر اصولی است.

صدور 800 مجوز مرکز اقامتی در کشور

فتح اللهی از صدور مجوز 800 مرکز اقامتی در کشور تا پایان سال خبر داد و گفت: سال گذشته این مراکز از 160 مرکز به 330 رسید و امسال با یک حرکت جهادی رساند و امسال یک‌هزار و 100 مرکز در کشور می‌رسد.

دبیرکل توسعه مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: در ایران نزدیک یک‌هزار بهبود یافته با بهبودی پنج ساله وجود دارد.

وی با بیان اینکه 72 درصد از معتادان شاغل و 60 درصد از آنها متأهل هستند، تصریح کرد: اعتیاد دینداری و مذهب و خانواده را مورد هدف قرار داده است.

فتح اللهی تاکید کرد: این که یک نفر توانسته در پنج سال نخست اعتیاد به تمام وسوسه‌ها غلبه کند بسیار مهم است چرا که در جریان اجتماعی هنوز حمایت اتفاق نیفتاده است.

فتح اللهی گفت: باید قباحت اعتیاد حفظ شود اما اگر فردی خود را از این منجلاب نجات داد، انصاف بر این است که افراد متدین و مذهبی از این افراد حمایت کنند.

وی ادامه داد: در این حوزه نیازمند حضور روحانیان و جریان‌های مذهبی، خیران، جریان دانشجویی، اصناف، بازاریان و دانشجویان و تمام اقشار هستیم.

اختصاص پنج درصد از تسهیلات اشتغال به بهبود یافتگان اعتیاد

دبیرکل توسعه مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین آن اختصاص حداقل پنج درصد از سهمیه تسهیلات اشتغال به بهبود یافتگان است.

وی اجرای طرح مسکن مهر را کار حمایتی و اقدام تاریخی در مناسبات اجتماعی ماندگار در حمایت از این قشر بیان کرد و گفت: دولت بحث سرپناه بهبود یافتگان را در اولویت قرار داده است.

فتح اللهی به پوشش بیمه‌های درمانی خانواده‌های بهبود یافتگان را از دیگر مصوباتی دانست که در دستور کار ویژه وزارت تعاون رفاه و امور اجتماعی قرار گرفته است.

وی گفت: مصوبه آموزش 25 هزار مورد حرفه آموزشی بهبود یافتگان از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای صادر شده است.

لغزش از اعتیاد در ایران بیش از دو برابر نرم جهانی است

وی اضافه کرد: دبیرخانه این ستاد تعاونی فراگیر اشتغالی را ایجاد کرده است که از عوامل حقوقی، حقیقی و سازمان‌های مردم نهاد آماده ابلاغ برای گرفتن تسهیلات و حمایت از اشتغال یافتگان تشکیل یافته است.

دبیرکل توسعه مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه لغزش در بیماری اعتیاد یک واقعیت پزشکی درمانی است، افزود: لغزش از اعتیاد در جهان بین پنج تا هفت بار است.

وی ادامه داد: در صورتی که در ایران این میانگین از نرم جهان پایین و علت آن فضای فرهنگی، اجتماعی دینی و اعتقادی است چنانکه میانگین پاکی در کشور بیش از دو برابر نرم جهانی است.

فتح اللهی گفت: در کشوری همچون چین با 70 میلیون جمعیت معتاد، تنها 400 نفر توانسته‌اند بهبود پیدا کنند.