به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرضا با اشاره به اتفاقهای رخ داده در ماه ابتدایی مجلس نهم اظهار داشت: اتفاقات یک ماه گذشته مجلس یک تلخی را به وجود آورد که نباید به این شکل میشد.
وی یادآور شد: با توجه به اشکال تراشیهای خارج از مجموعه، چند نفر از نمایندگان، در راستای یک وظیفه شرعی، انقلابی و دینی خود وارد میدان شده و به هر حال سناریویی شکل گرفت و تلخی را به وجود آورد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس در شورای اسلامی بیان داشت: اعتبارنامههایی که مورد اعتراض قرار گرفتند به دلیل برخی اشکال تراشیهایی بود که از موضوعات فرعی بر اعتبارنامهها وارد شده بود.
وی تخصص، تحصیلات عالی و توانمندی انقلابی را از مشخصههای نمایندگان مجلس نهم دانست و تاکید کرد: این خصوصیات میتواند شتاب و سرعت پیشرفت کشور را افزایش دهد.
حیدرپور در ادامه با بیان اینکه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران در هر شرایطی ادامه مییابد، تصریح کرد: توقف غنی سازی خط قرمز کشور در مذاکرات هسته ای است.
وی ادامه داد: فعالیتهای صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه توقفی در آینده ندارد و آخرین جمع بندی کمیسیون امنیت ملی، غنی سازی 20 درصد تا رفع نیازمندیهای کشور است.
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