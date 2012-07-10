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۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

عوض حیدرپور:

فعالیت‌های هسته‌ای ادامه می‌یابد/ غنی‌سازی 20 درصد تا رفع نیازمندی‌های کشور

فعالیت‌های هسته‌ای ادامه می‌یابد/ غنی‌سازی 20 درصد تا رفع نیازمندی‌های کشور

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرضا در مجلس در شورای اسلامی گفت: فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه توقفی در آینده ندارد و آخرین جمع بندی کمیسیون امنیت ملی، غنی سازی 20 درصد تا رفع نیازمندی‌های کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرضا با اشاره به اتفاق‌های رخ داده در ماه ابتدایی مجلس نهم اظهار داشت: اتفاقات یک ماه گذشته مجلس یک تلخی را به وجود آورد که نباید به این شکل می‌شد.

وی یادآور شد: با توجه به اشکال تراشی‌های خارج از مجموعه، چند نفر از نمایندگان، در راستای یک وظیفه شرعی، انقلابی و دینی خود وارد میدان شده و به هر حال سناریویی شکل گرفت و تلخی را به وجود آورد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس در شورای اسلامی بیان داشت: اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفتند به دلیل برخی اشکال تراشی‌هایی بود که از موضوعات فرعی بر اعتبارنامه‌ها وارد شده بود.

وی تخصص، تحصیلات عالی و توانمندی انقلابی را از مشخصه‌های نمایندگان مجلس نهم دانست و تاکید کرد: این خصوصیات می‌تواند شتاب و سرعت پیشرفت کشور را افزایش دهد.

حیدرپور در ادامه با بیان اینکه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران در هر شرایطی ادامه می‌یابد، تصریح کرد: توقف غنی سازی خط قرمز کشور در مذاکرات هسته ای است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه توقفی در آینده ندارد و آخرین جمع بندی کمیسیون امنیت ملی، غنی سازی 20 درصد تا رفع نیازمندی‌های کشور است.

 

 

　

کد مطلب 1647164

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