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۲۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۳۴

آيت الله حائري امام جمعه شيراز در ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي:

بهره مندي از فناوري هسته اي صلح آميز حق ملت ايران است // با منطق و گفتگو نبايد بگذاريم آمريكا ما را تسليم كند

دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سفر به استان فارس ظهر امروز با آيت الله حائري شيرازي نماينده ولي فقيه وامام جمعه شيراز ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در شيراز ، دكترحسن روحاني در اين ديدار گزارشي از مذاكرات هسته اي ايران و اروپا را ارايه كرد و گفت : خوشبختانه توانسته ايم پرونده هسته اي ايران از لحاظ فني و حقوقي تا 95 درصد حل و فصل كنيم و از لحاظ سياسي نيز به پيشرفت هاي خوبي دست يافته ايم .

وي افزود: مسائل بين المللي صبر و تحمل زيادي را مي طلبد و تلاش مي كنيم در يك زمان منطقي و معقول به اهداف خود برسيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در عين حال تصريح كرد: اگر بخواهيم در يك زمان كوتاه به نتيجه برسيم با مشكل روبرو مي شويم.

وي افزود: طبق گزارش بازرسان آژانس ايران هيچ تخلفي از معاهدات  بين الملي نداشته است و همكاري خوبي با آژانس بين المللي  انرژي اتمي  تاكنون انجام داده است.

وي در ادامه به فشارهاي آمريكا به اروپا و آژانس درمذاكرات هسته اي ايران اشاره كرد و گفت: آنچه تاكنون روند مذاكرات را دچاركندي كرده است ، اين گونه فشارهاست كه اميدواريم  اروپا طبق موافقتنامه پاريس  و معاهده تهران عمل كند.

روحاني گفت: ايران  از حق مسلم خود در دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي چشم پوشي نخواهد كرد.

آيت الله حائري امام جمعه شيراز هم در اين ديدار با تاكيد بر اينكه بهره مندي از فناوري هسته اي صلح آميز حق ملت ايران است تلاش بيشتر تيم مذاكره كننده هسته اي را خواستار شد و گفت: با منطق و گفتگو نبايد بگذاريم آمريكا ما را تسليم كند.

کد مطلب 164719

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