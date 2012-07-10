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۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

سنایی در گفتگو با مهر:

یک میلیارد تومان به تجهیز بیمارستان علیمرادیان نهاوند اختصاص یافت

یک میلیارد تومان به تجهیز بیمارستان علیمرادیان نهاوند اختصاص یافت

نهاوند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: یک میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات به بیمارستان علیمرادیان نهاوند اختصاص یافت.

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان اعتبار در پی برگزاری نشست با وزیر و بهداشت و درمان و نشست و پیگیری های مسئولان محقق شد.

وی با بیان اینکه این مبلغ از محل اعتبارات سهم واقف تأمین شده و در قرارداد بین وزارت بهداشت و درمان با بانی ساخت بیمارستان وجود دارد، گفت: متأسفانه این مقوله سالها به دست فراموشی سپرده شده بود که با رایزنی های صورت گرفته احیا شد.

وی گفت: در حال حاضر بیمارستان علیمرادیان نهاوند تنها مرکز مهم بزرگ خدمات درمانی این شهرستان است که با گذشت سالهای بسیار از بهره برداری آن، تجهیزات و امکانات آن فرسوده و از رده خارج شده است و کار آیی لازم را ندارند

وی با بیان اینکه باید تجهیزات جدید و نو به این مجموعه اضافه شود، افزود: با تجهیز بیمارستان علیمرادیان به امکانات پیشرفته پزشکی آمار مراجعه و اعزام بیماران نهاوند به شهرهای همجوار کاهش خواهد یافت.

سنایی یادآور شد: به مسئولان در خصوص استفاده از پزشکان متخصص و مجرب و ویزیت بیماران در این بیمارستان توصیه شده است.

کد مطلب 1647191

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