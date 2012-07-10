به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، با اشاره به اینکه امروز باید به موضوعات و تحولات منطقه‌ای، نگرشی بین‌المللی داشته باشیم، اظهار داشت:‌ در شرایط کنونی که نظام استکبار در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به دنبال آن است تا موانع تداوم سلطه‌طلبی خود را در جهان از بین ببرد، کشورهای مستقل و عدالت‌طلب نباید اجازه تحرک به آنها بدهند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت‌ها و ملت‌های منطقه باید هوشیار بوده و همه توان خود را برای رسیدن به استقلال، آزادی، عزت، کرامت و عدالت بکار گیرند.

احمدی‌نژاد همچنین با بیان اینکه دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران از هیچ توطئه و اقدامی فروگذار نکرده‌اند، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ، با استعدادها و امکانات فراوان است و با این اقدامات نمی‌توان در برابر حرکت ملت ایران ایستاد.

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در این دیدار با تقدیر از اقدام جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس زنان و بیداری اسلامی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص تحولات و مسایل عراق، جمهوری اسلامی ایران را دارای نقشی سازنده و موثر در جلوگیری از بروز بحران‌ها و مسایل مختلف در منطقه برشمرد و تصریح کرد: مجلس اعلای اسلامی عراق طی دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت بازسازی و ایجاد روندی رو به رشد در عراق ایفا کرده است.