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۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

کشاورز:

اتاق بازرگانی قزوین آماده همکاری برای اجرای شبکه شباب است

اتاق بازرگانی قزوین آماده همکاری برای اجرای شبکه شباب است

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: به منظور اجرای موفق طرح ملی شباب در استان اتاق بازرگانی همه ظرفیت و توان خود را به کار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین کاربردی سامانه ثبت سفارش در شبکه شباب روز سه شنبه با حضور امیرمسعود عطایی،
مدیرکل دفترتوسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت وزارت صنعت، معدن وتجارت، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، علی ناصریان مدیر طرح شباب، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، جمعی از تجار، بازرگانان، اصناف و نمایندگان آنها در سالن اجتماعات بانک ملی قزوین برگزار شد.
 
علیرضا کشاورز قاسمی در این همایش گفت: یکی از مشکلات بخش خدمات اداری رفت و آمدهای غیر ضرور و متعدد و اتلاف وقت، سرمایه است که با کرامت انسانها سازگار نیست.

وی افزود: تحقق دولت الکترونیک که از سوی دولت در بخشهای مختلف آغاز شده گامی در مسیر کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت است که باید با استقبال مردم روبرو شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: در بخش صنعت و تولید صرفه جویی در زمان و هزینه ها از اصول مدیریت است که می تواند به بهره وری و افزایش تولید کمک کند لذا از اجرای طرح شبکه شباب در صنعت استقبال می کنیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: از آنجا که این طرح به صورت پایلوت در قزوین اجرا می شود ضروری است تا با رصد کارشناسی و مراقبت جدی خطا و نواقص احتمالی طرح بسرعت مشخص و رفع شود تا دچار مشکل نشویم.

وی گفت: پایش مستمر طرح می تواند هزینه آزمون و خطای طرح را کاهش دهد و مزایای آن را تحت تاثیر قرار دهد.

کشاورز اظهارداشت: بانک اطلاعاتی که در اجرای این طرح فراهم می شود می تواند در اختیار مدیریت کشور قرار گیرد تا
در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها استفاده شود.

از رانت اطلاعاتی جلوگیری شود

وی یادآورشد: از آنجا که این اطلاعات در تنظیم بازار تعیین کننده است شاید عدم ارائه آن موجب اتلاف وقت و سرمایه و یا نحوه ارائه آن به رانت اطلاعاتی منجر شود که می بایست در این زمینه تمهیدات لازم اتخاذ شود.

کشاورز گفت: شاید برخی اوقات این اطلاعات بتواند سود سرشاری را نصیب عده ای کند و یا کتمان اطلاعات موجب ماندن کالا در انبار و ضرر و زیان تولیدکننده شود.

این مسئول گفت: اتاق بازرگانی بخش قدرتمند اقتصادی کشور است که علیرغم محدودیت های ایجاد شده می تواند به رونق اقتصادی و شکوفایی تولید کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین از تجار و بازرگانان استان دعوت کرد با مشارکت جدی در این طرح به شبکه شباب متصل شده و از مزایای آن برخوردار شوند.

کد مطلب 1647230

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