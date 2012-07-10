به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین کاربردی سامانه ثبت سفارش در شبکه شباب روز سه شنبه با حضور امیرمسعود عطایی،

مدیرکل دفترتوسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت وزارت صنعت، معدن وتجارت، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، علی ناصریان مدیر طرح شباب، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، جمعی از تجار، بازرگانان، اصناف و نمایندگان آنها در سالن اجتماعات بانک ملی قزوین برگزار شد.



سعید عباسپور در این همایش اظهارداشت:‌ شبکه شباب داخلی است و هدف از راه اندازی آن دسترسی آسان همه کاربران به آن و کاهش هزینه ها و ایجاد اینترنتی اختصاصی و امن با خدمات پایدار است.



این مسئول بیان کرد: واحدهای تولیدی و توزیعی، تجار و دارندگان کارت بازرگانی می توانند با اتصال به این شبکه با آرامش بیشتری نسبت به ثبت سفارش کالای خود اقدام کنند و نگران انتشار اطلاعات و سوء استفاده افراد فرصت طلب نباشند.



عباسپور قزوینی تصریح کرد:‌ارتباط مستقیم تمام نقاط موجود بر روی شبکه، مستقل بودن همه نقاط، امکان ارائه پهنای باند تضمین شده، ارائه مسیر ارتباطی کاملا امن، ارائه خدماتی نظیر ثبت سفارش واردات، کد رهگیری املاک به ذی نفعان و گستردگی در سطح کشور از مزایای این طرح ملی است.



مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه یادآورشد: صدور امضاء دیجیتال، تمدید و ابطال کارت بازرگانی، خدمات دفترخانه های اسناد رسمی و کد رهگیری املاک و مستغلات از دیگر مزایای شبکه شباب است.



در ادامه این همایش روح الله احمدی کارشناس امنیت شبکه و علی ناصریان مجری طرح نیز در خصوص ویژگی های امنیتی

و نحوه استفاده از شبکه مطالبی بیان کردند.



در پایان به سوالات شرکت کنندگان توسط کارشناسان پاسخ داده شد.