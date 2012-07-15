بهره برداری از پروژه ورزشی "مادران و کودکان" زنجان شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در حالی در سفر دور سوم ریاست جمهوری روبان افتتاح مجموعه ورزشی مادران و کودکان زنجان را قیچی کرد که هرگز تصور نمی کرد این مجموعه ورزشی با گذشت دوسال از آن روز هنوز صدای حتی یک کودک ورزشکار را در فضای خود نشنود.



این در حالیست که پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز خبر افتتاح این پروژه را منتشر کرد.

بر اساس اخیار منتشر شده تا زمان افتتاح برای ساخت این مجموعه ورزشی که احداث آن از سال 84 آغاز شده تا زمان افتتاح 42 هزار میلیون ریال هزینه شده است.





با افتتاح این پروژه بخش اعظمی از تنگناهای ورزشی بانوان استان رفع خواهد شد و با توجه به اینکه استان زنجان در ورزش قهرمانی در رده هشتم کشور قرار دارد، این مجموعه در پرورش استعدادهای ورزشی بانوان استان موثر خواهد بود.

این مجموعه ورزشی شامل سالن چند منظوره، دو سالن تمرینی و یک سالن ایروبیک و بدنسازی است که با بهره‌برداری از این مجموعه بستر لازم برای رشد و توسعه ورزش بانوان در استان بیش از پیش فراهم می‌شود.

هفت پروژه ورزشی برای افتتاح در دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان آماده شده است که مجموعه ورزشی مادران و کودکان زنجان، سالن تخصصی سنگ‌نوردی، سالن تخصصی ووشو، خانه والیبال، زمین اختصاصی تیر‌ و ‌کمان، سالن 3 هزار نفری خرمدره و سالن ژیمناستیک بانوان خرمدره از جمله این پروژه‌هاست.

بهره برداری از این پروژه در سومین دور سفر احمدی نژاد به استان زنجان موجی از امید به توسعه و بهره برداری از پروژه های نیمه کاره استان زنجان را در دل مردم ایجاد کرد ولی در این طرح به همین جا بسنده شد و هیچ پیشرفتی در استفاده و بهره برداری از این پروژه اتفاق نیفتاد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این پروژه به دلیل نداشتن حصار تاکنون قابلیت استفاده برای بانوان را نداشته است.



ایرج رحمانی با بیان اینکه حصارکشی مجموعه مادران و کودکان در حال انجام است، افزود: مجموعه مادران و کودکان به‌ زودی با تمام شدن حصارکشی به بهره‌برداری می‌رسد.



گرچه نباید خدمات دولت را در برخی بخش ها کتمان کرد ولی نباید از واقعیت نیز بی تفاوت عبور کرد.



در این میان جای طرح چند سئوال وجود دارد سئوال نخست اینکه چرا مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با توجه به وضعیت پروژه اجازه افتتاح آن را در سفر دور سوم رئیس جمهور به استان داده است.

همچنین چرا در طی مدت نزدیک به دو سال از افتتاح این پروژه مسئولین نتوانستند دیوارکشی این مجموعه را به پایان برسانند. تلاش دولت نهم و دهم در زمینه های مختلف ستودنی است ولی برخی مدیران با عملکرد خود خواسته یا ناخواسته به فعالیت های دولت ضربه می زنند.



هنوز حافظه تاریخی مردم زنجان برخی پروژه ها را به یاد دارد که با سفر مسئول کشوری شروع شده و بعد از آن کارگاه و روند اجرای آن تا سالها تعطیل شده است.



کسانی که منتقدین را متهم به انکار خدمات دولت می کنند و عنوان می کنند که منتقدین و اصحاب رسانه نیمه خالی لیوان را می بینند باید قبول کنند که در نظام اسلامی همه باید برای اقتدار ایران اسلامی با توجه به هجمه های صورت گرفته علیه آن تلاش کنیم تا افق مد نظر مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشد.

در استان زنجان کم نیست پروژه هایی که تنها به ظاهر و تنها برای منحرف کردن افکار عمومی افتتاح می شود و درصدها و آمارهایی که از توسعه عمرانی در استان داده می شود نیز در این قالب قرار دارد.





بی شک استاندار زنجان درعالیترین مقام استان باید نظارت دقیق و کامل بر روند اجرای پروژ ه ها داشته باشد تا مدیران نتوانند آماری ارائه بدهند که تناقض های آشکار در آن وجود داشته باشد و با ارائه آمار غلط که استاندار زنجان همواره خطر این امر را به برخی مدیران گوشزد کرده مانع توسعه استان نشوند و کم کاری و ناتوانی خود در اجرای پروژه ها را با تهدید و تطمیع جبران نکنند.



متاسفانه در طی روزهای اخیر برخی مدیران برای فرار از پاسخگویی و برای توجیه کم کاریهای خود به خود اجازه می دهند خارج از حوزه و تخصص مدیریتی خود اظهار نظر کرده و وارد حوزه رسانه ای شوند توصیه اصحاب رسانه به این دسته از مدیران این است که توان و دقت نظر خود را در حوزه مدیریتی خود صورت دهند تا استان با حجم گسترده پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری روبرو نشود و مطمئن باشند جامعه خبری استان همواره با تهدیدات زیادی روبرو بوده و به وظیفه خود که بیان واقعیت ها بدون هیچ ملاحظه ای است آگاه است و از تنها دادگاهی که می ترسد وجدان و دادگاه عدل الهی است.

گزارش:رحیم مقدمی