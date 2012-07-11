راه اندازی صدقه تلفنی در آذربایجان غربی

محمود شیخ علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح در مراحل پایاتی عقد قرارداد با شرکت مخابرات استان قرار دارد افزود: بر اساس این طرح شماره تلفنی در اختیار شهروندان استان قرار داده می شود که از طریق تماس با این شماره 2 هزار ریال به قبض تلفن آنها افزوده می شود که این مبلغ در قالب مشارکت های مردمی در بهزیستی استان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه با هر تماس مبلغ 2 هزار ریال به قبض تلفن شهروندان افزوده می شود گفت: شماره تلفن اختصاص یافته به صدقه تلفنی با همکاری پست استان در قبض های تلفن شهروندان ذکر می شود.

شیخ علیزاده از کاهش 1.75 درصدی جذب مشارکت های مردمی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در این مدت 672 میلیون وو 622 هزار تومان مشارکت های مردمی توسط بهزیستی استان جذب شده است.

معاون اشتغال، مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی دو صندوق سرمایه گذاری با مشارکت خیرین در استان گفت: در قالب این طرح با همکاری بانک گردشگری و سامان در استان خیرین اقدام به خرید اوراق بهادار می کنند.

شیخ علیزاده یادآورشد: در این راستا سود حاصل از اوراق بهادار یا اصل مبلغ سرمایه گذاری شده از سوی خیرین در قالب مشارکت های مردمی در اختیار بهزیستی استان در جهت هزینه در بخش های مختلف قرار می گیرد.

به گفته معاون اشتغال، مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه بهزیستی آذربایجان غربی، تاکنون 56میلیون و 800 هزار تومان توسط این دو صندوق سرمایه گذاری شده است.