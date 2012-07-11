  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۸:۵۲

رضوانی خبر داد:

احداث 30 جایگاه نماز در تفرجگاه های استان مرکزی برای مسافران تابستانی

احداث 30 جایگاه نماز در تفرجگاه های استان مرکزی برای مسافران تابستانی

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای نماز گزاران و ارائه خدمات به مسافران تابستانی در تفرجگاه های استان مرکزی فضاسازی لازم انجام و 30جایگاه نماز احداث شده است.

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:ستاد تسهیلات سفر استان برای ارائه خدمات به گردشگران29 واحد نمازخانه و سرویس بهداشتی را تجهیز و آماده سازی کرده است.

وی  از راه اندازی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای راهنمایی مسافران ورودی خبر داد و افزود: از نیروهای تشکل‌های گردشگری برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسافران استفاده شده است.

وی افزود: درپایگاه‌های اطلاع‌رسانی علاوه بر توزیع اقلام تبلیغاتی، محصولات صنایع دستی استان به مسافران عرضه می‌شود.

رضوانی، تجهیز و آماده‌سازی موزه‌ها و مکان‌های تاریخی برای بازدید گردشگران و کشیک بیش از 50 نفر در سطح استان از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه استان عنوان کرد.
 
وی اشهار داشت: برگزاری مراسم متعدد فرهنگی از جمله جشن تیرگان، اعیاد شعبانیه و افتتاحیه مسابقات ورزشی پاراگلایدر که با استقبال جمع کثیری از مهمانان و مسافران تابستان مواجه شد، از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه استان مرکزی است.
کد مطلب 1647296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها