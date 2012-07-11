احداث 30 جایگاه نماز در تفرجگاه های استان مرکزی برای مسافران تابستانی

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:ستاد تسهیلات سفر استان برای ارائه خدمات به گردشگران29 واحد نمازخانه و سرویس بهداشتی را تجهیز و آماده سازی کرده است.
وی از راه اندازی پایگاههای اطلاعرسانی برای راهنمایی مسافران ورودی خبر داد و افزود: از نیروهای تشکلهای گردشگری برای اطلاعرسانی و راهنمایی مسافران استفاده شده است.
وی افزود: درپایگاههای اطلاعرسانی علاوه بر توزیع اقلام تبلیغاتی، محصولات صنایع دستی استان به مسافران عرضه میشود.
رضوانی، تجهیز و آمادهسازی موزهها و مکانهای تاریخی برای بازدید گردشگران و کشیک بیش از 50 نفر در سطح استان از دیگر برنامههای ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه استان عنوان کرد.
وی اشهار داشت: برگزاری مراسم متعدد فرهنگی از جمله جشن تیرگان، اعیاد شعبانیه و افتتاحیه مسابقات ورزشی پاراگلایدر که با استقبال جمع کثیری از مهمانان و مسافران تابستان مواجه شد، از دیگر برنامههای ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه استان مرکزی است.
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