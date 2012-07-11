افزایش دقت و توان موشکی ایران/ تاکید بر"توان سهمگین"دفاعی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، پنتاگون دراین گزارش اعلام کرد: ارتش ایران به تقویت "دقت" و"قدرت کشتار" موشک های بالستیک کوتاه‌ برد و دوربرد ،از جمله طراحی یک اسلحه برای هدف قرار دادن کشتی ها ادامه می دهد.

در این گزارش که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا آن را امضا کرده، آمده است: ایران "تاثیرگذاری" و "قدرت کشتار" سیستم های موجود خود را با تقویت دقت وتوانایی حمل حداکثر باراضافی آن توسعه داده تا قدرت تخریب از تنها کلاهک به تمامی تجهیرات موشکی افزایش دهد.

این گزارش هفته گذشته به چهار کمیته دفاعی کنگره ارائه شد تا یک ارزیابی طبقه بندی شده وهمچنین غیرمحرمانه از نیروهای نظامی ایران ارائه کند.

کنت کاتزمن مشاور تسلیحاتی کنگره آمریکا در این باره می گوید: به نظر می رسد این گزارشی بسیار هوشمندانه و احترام آمیز به توانایی ایران است و به این کشور در زمینه تقویت "قدرت" و "مقاومت در برابر تهدیدها" اعتبار می دهد.

پنتاگون دراین گزارش می گوید: درحالی که ایران از سرزمین خود دفاع می کند درهمان حین یک قدرت سهمگینی را ارائه کرده و ما این را با اطمینان بالا ارزیابی می کنیم.

آنتونی کوردسمن، کارشناس مسائل تسلیحاتی در مرکز استراتژیک و مطالعات بین الملل در واشنگتن در این باره می گوید: این گزارش روشن می کند که ایران بطورفعالانه موشک های بالستیک میانبرد جدید با سوخت جامد مستقر کرده و دیگراینکه شهاب 3 دقت و قدرت حمل بار اضافی خود را تقویت کرده است.

کوردسمن با اسناد به مفاد گزارش می گوید: ایران به دنبال تقویت توان ضدموشکی خود علیه آمریکا وسیستم های دفاعی شورای همکاری خلیج فارس و مطرح کردن یک تهدید بالقوه جدید علیه کشتیرانی در خلیج فارس است.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران مانند چین درحال توسعه وتجهیز موشک های کوتاه برد به سیستم ردیاب(جستجوگر) است که آنها را قادر می کند تا هویت کشتی ها را مشحخص کرده و در جریان جنگ به سوی آنها مانور کند.پنتاگون همچنین می گوید: این فناوری همچنین ممکن است قادر باشد تا بر اهداف زمینی هم حمله کند.

کنت کاتزمن به اقدام حمله احتمالی به ایران اشاره می کند و می گوید: ایران از نیروهای دفاعی بسیار خوبی برای دفاع از کشور برخوردار است و به نظر می رسد این نشان می دهد که هرگونه اقدام علیه این کشور با خطراتی روبرو خواهد شد.