بیش از یک هزار هکتار از اراضی محلات زیر کشت محصولات بهاره

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از یک هزارهکتار از اراضی محلات زیر کشت محصولات بهاره است افزود:250 هکتار از اراضی چغندر قند، 150 هکتار حبوبات، 10هکتار سورگوم، 150هکتار ذرت علوفه ای و در450 هکتار نیز سبزی، صیفی و محصولات جالیزی کشت شده است.

وی از برداشت 15تن محصول تا پاییزاز مزارع زیر کشت محصولات سبزی، صیفی و جالیزی خبر داد.

صفری افزود: از اراضی دیگر نیز پیش بینی می شود حدود هفت هزار تن ذرت علوفه ای،370تن حبوبات 14هزار تن چغندرقند و500 تن سورگوم تا پاییز برداشت شود.

وی افزود: سال گذشته 20هزار تن چغندرقند از سطح 360هکتار وشش هزار و500تن ذرت علوفه ای از 330هکتار برداشت شد.

وسعت کل اراضی کشاورزی محلات 12هزار و500هکتار است.