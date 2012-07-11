واترپلو کرمان غرق در مشکلات/ حضور در لیگ برتر یا خانه نشینی

به گزارش خبرنگار مهر، برانوش نیک بین با خوش بینی تمام خبر از حضور تیم واترپلو در لیگ برتر می دهد در حالیکه این تیم سال قبل به دلیل نبود استخر استاندارد به استراحت اجباری رفت.

تیم واترپلو کرمان که یکی از پرسابقه ترین تیم های لیگ برترکشور با سابقه ای بالغ بر 18سال حضور در لیگ برتر است در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می برد، بلاتکلیفی از این رو که این تیم به دلیل نبود استخر استاندارد در عین داشتن پتانسیل کار خوب ، از چرخه حضور در لیگ بازماند ولی از این سو سرپرست فدراسیون شنا خبر از بازگشت این تیم به لیگ برتر داده است.

در این میان باید دید آیا زیرساخت های لازم برای حضور این تیم در استان کرمان مهیا است آیا استخر نشاط کرمان که تنها گزینه ای است که می توان با اصلاحاتی تیم لیگ برتری واتر پلو از آن استفاده کند، آماده است؟

محمد فولادی ماهانی، مدیر ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به اینکه استخر نشاط کرمان با مقداری تعمیرات می تواند برای مدتی کوتاه نیاز تیم واترپلو را رفع کند گفت: قبل از این فدراسیون شنا و شیرجه و واترپلو تصمیم به حذف تیم واترپلو کرمان از لیگ برتر کشور داده بود و دلیل آن هم نبود استخر استاندارد در کرمان عنوان شده است.

استخر نشاط کرمان که در سالهای گذشته و قبل از تغییر استانداردهای شنای حرفه ای کشور، تنها استخر محل کار تیم های شنا و واترپلو کرمان بود اینک با ظاهری نه چندان مناسب تنها گزینه پیش روی مسئولین ورزش استان است که با افزایش عمق در این استخر و کمی تغییرات دیگر که بتواند نیاز ورزشکاران واترپلو را رفع کند.

بودجه ای که برای تغییر استاندارد این استخر به صورت موقت و تا راه اندازی استخر 50متری قهرمانی استان باید صرف شود 50میلیون تومان است که برعهده اداره ورزش و جوانان استان کرمان است که گویا قرار است با تعاملاتی بین هیئت شنا وشیرجه و واترپلو استان با مدیریت ورزش استان این بودجه تامین شود.

برگزاری مجمع انتخاباتی شنا سوغات جالبی برای واترپلو کرمان داشت و آن لغو عدم حضور واترپلو در لیگ برتر بود که در کوتاه زمان ممکن باید برای حضور در لیگ برتر خود را آماده کند وبه گفته سرپرست فدراسیون شنا و شیرجه و واترپلو ممکن است که در یکی دوسال زنگ تفریح حریفان باشد ولی قطعا با پتانسیل های خوبی که دارد می تواند بعد از آن از حق خود در لیگ حرفه ای دفاع کند.

بازیکنان واترپلو کرمان نیز افراد حرفه ای هستند که برخی از آنان سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی شنا و واترپلو را دارند و این تیم از جمله تیم های ریشه دار واترپلو است که در روزگاری نه چندان دور در ورزش های آبی استان تیم برتر بود.

برانوش نیک بین در جمع اعضای مجمع شنا استان کرمان گفت: اگر هزینه ای که باشگاه بزرگ استان کرمان یعنی مس کرمان به یک بازیکن ذخیره اش می دهد به تیم واترپلو بدهید مطمئنا این تیم نائب قهرمان آسیا می شود و اگر بودجه یک بازیکن ثابت تیم را به تیم واترپلو بدهند قهرمانی را از آن خود می کند.

واینجاست که آه از نهاد مسئولین شنا و ورزش حرفه ای استان برمی آید که چرا در ورزش حرفه ای استان باید بودجه ها به گونه ای ناعادلانه تقسیم شود که یک بازیکن ذخیره فوتبال بیش از اعضای تیم هشت نفره واترپلو حقوق بگیرد و تنها روی نیمکت مس کرمان در حسرت بازی برای تیم فوتبال باشد و یا بعد از چند ماه حضور در کرمان با یک انگ اخلاقی یا مصدومیت بادآورده! به دنبال زندگی خود برود و چندین میلیون پول زحمت کشان صنعت مس را به باد فنا بدهد، این در حالی است که تنها جادوی فوتبال باعث هزینه کرد این بودجه های میلیونی برای بازیکنان مس شده است و الا تیم غیربومی فوتبال مس کرمان محل زیادی برای توجه ورزش دوستان کرمانی ندارد.

تمام بازیکنان واترپلو به جز یک یا نهایت دو نفربومی کرمان هستند و برای حضور در لیگ برتر چشم به دست مسئولین اعتباراتی استان یا کشور هستند و باید دائما در انتظار فراز و نشیب درتیم واترپلو لیگ برتری باشند و اگر در بین بازیهای فصل خبر از انفصال از لیگ بدهند برای واترپلو زیاد جای تعجب ندارد.

البته یکی از نکات جالب درباره شنا استان این است که رئیس جدید این هیئت یکی از سرمایه داران بخش خصوصی در شنای استان کرمان است و از این به بعد می توان درباره داشتن اسپانسر برای تیم های شنای حرفه ای یا واترپلو لیگ برتری استان کمتر اظهار نگرانی کرد.

امیدواریم شنا استان کرمان در سال جاری با سروسامان گرفتن هیئت شنا بتواند گام های خوبی برای کمک به ورزش حرفه ای در رشته های وابسته به این هیئت بردارد.

هرچند که ورزش حرفه ای کرمان به بود و نبودها عادت کرده است و هر سال غزل خداحافظی از سوی یکی از تیم ها خوانده می شود و همه مسئولین تنها به تکان دادن سر اکتفا کرده و نداشتن حمایت های مالی تنها توجیه آنان در سقوط تیم های حرفه ای مختلف است، ولی نباید از نظر دور داشت که ورزش کرمان بیش از هر چیز به مدیریت خوب در هیئت و ورزش استان و تعامل با نهادهای اقتصادی نیازمند است.



