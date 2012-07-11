محور زنجان _ طارم یکی از راه های ارتباطی مهم استان است

حافظ باباپور در گفتگوبا خبرنگار مهر، پروژه محور زنجان -طارم را یک پروژه خاص یاد کرد و افزود: این پروژه در یک منطقه صعب العبور است.

وی ، طول پروژه را 56 کیلومتراعلام کرد و گفت:عرض این پروژه 9 الی 8 سانتی متر است و در این پروژه 670 تن مواد منفرجه ، 66 هزار و 700 تن آسفالت لائین و 41 هزار و 400 تن آسفالت لایه دوم آغسفالت است.

مدیر کل راه و شهرسازی زنجان تاکید کرد:امروز با حضور رئیس جمهور راه ارتباطی و مهم زنجان ـ تهم و چورزق به بهره‌برداری این محور یکی از راه‌های مهم ارتباطی شهر زنجان مرکز استان به شهرستان طارم است.

باباپور افزود: با بهره بردارای محور 60 الی 70 کیلومتر مسیر زجان به طارم کوتاهتر می شود که در مجموع 3 دقیقه زمان کوتاهتر می شود.