به گزارش خبرنگار مهر، این زن به نام صفیه غفوری معروف به مریم که برای پایان دادن به جنگ قبیله‌ای از سوی خانواده‌اش به عنوان عروس خون‌بس به عقد پسری از قبیله مقابل درآمده بود متهم است سال 85 دختر جوانی را به قتل رساند و جسدش را به آتش کشید. مریم که در آن زمان نوجوان بود بعد از بازداشت اعتراف کرد با همدستی مردی مرتکب این قتل شده و قاتل اصلی مرد جوان است اما بعد از مدتی اعتراف خود را پس گرفت و گفت به تنهایی مرتکب قتل شده است.

یک سال بعد عروس خون‌بس در دادگاه کیفری استان فارس محاکمه شد اما دفاعیاتش درخصوص اینکه اعترافات اولیه‌اش درست است و او قتل را انجام نداده کارساز نبود و این زن به قصاص محکوم شد. او در جلسه دادگاه گفت: من دخترک را به خانه کشاندم تا مرد جوان با او رابطه داشته باشد و از او فیلمبرداری کنیم و از این راه هم او را از شوهرم دور کنم و هم ضربه‌ای را که به خانواده‌ام زده ‌است جبران کنم اما با هم درگیر شدیم و سر دختر به دیوار برخورد کرد و بیهوش شد. مرد جوانی که برای برقراری رابطه با او آمده ‌بود دخترک را خفه کرد. بعد از خانه بیرون رفت. من هم خانه را آتش زدم و فرار کردم. مریم مدعی ‌است در زمانی که در اداره آگاهی بود تحت فشار قرار گرفت و ضمن اینکه بعد از اعترافش علیه مرد جوان خانواده او که از افراد بانفوذ شهر بودند به دیدارش رفتند و قول دادند تا برای مریم رضایت بگیرند به شرط اینکه اعترافش را علیه همدستش پس بگیرد.

پرونده به سرعت مراحل قانونی را طی کرد و حکم به تایید رسید تا اینکه عروس خون‌بس با ارسال نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه از او درخواست کمک کرد. عروس خون‌بس زندگی پرفراز و نشیب‌اش را برای رییس قوه‌قضاییه شرح داد و از او خواست حکم قصاص را متوقف کند و یک‌بار دیگر پرونده را مورد بررسی قرار دهد. با انتشار این نامه این زن که تا پای چوبه‌دار هم رفته‌بود یک‌بار دیگر به زندگی امیدوار شد چراکه دستور توقف اجرای حکم او صادر شد.

دو وکیل متهم در لایحه خود خاطرنشان کردند هرچند موکل‌شان گناهکار و مستحق مجازات به دلیل پاره‌ای از اقدامات مجرمانه است که آن هم به دلیل قربانی شدن در جو نامناسب منطقه است اما به هیچ‌وجه قاتل نیست به عقیده وکلای عروس خون‌بس مدارکی وجود دارد که ثابت می‌کند مریم بی‌گناه است؛ اقدام به قتل مردی که مریم ادعا می‌کند همدستش است، اقدام به قتل خود مریم در زندان توسط برادر کوچکش و اصرار خانواده متهم برای اینکه در این پرونده اعلام گذشت نشود، از جمله این دلایل است.

قضات بررسی‌کننده پرونده با بررسی این لایحه و مدارکی که وکلای عروس خون‌بس اشاره کرده‌اند اعلام کردند پرونده عروس‌خون‌بس نیاز به بررسی مجدد دارد. بنابراین دستوردادند شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی شیراز پرونده این زن را برای بررسی ادله جدید به دیوان‌عالی کشور ارسال کند اما قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک ارائه شده آنها را کافی ندانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.



در همین حال برخی سایت های مخالف نظام از چند روز قبل اعلام کرده بودند صفیه غفوری صبح روز چهارشنبه اعدام می شود ، یک مقام آگاه در دادسرای شیراز به مهر گفت: هیچ برنامه برای اجرای حکم قاتل در روز چهارشنبه وجود نداشته و هنوز زمان اجرای حکم قصاص مشخص نشده است.

وی افزود: وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی داده بودند که این درخواست در دیوان عالی کشور رد شد و تمام مقدمات اجرای حکم فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه صفیه یک بار پای چوبه دار رفته ،ادامه داد: حکم قصاص از سوی رئیس قوه قضائیه استیذان شده و به زودی اجرا می شود.