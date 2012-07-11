تمام تلاشم را برای کسب سهمیه المپیک کردم/ شاید قسمت نبود به لندن بروم

مریم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم راهیابی به المپیک2012 لندن تصریح کرد: امسال هرچقدر سعی کردم در رقابت های 200 متر شرکت کنم، مسابقه ای را پیدا نکردم که در بتوانم در آن حضور پیدا کنم و سهمیه المپیک را به دست بیاورم. درسال جاری تنها در رقابت های لیگ برتر دوومیدانی و ستارگان آسیا شرکت کردم. هر جای دنیا را که گشتیم مسابقاتی پیدا نکردیم که درآن دوی 200 متر برگزار شود.

وی ادامه داد: آخرین بار هم که شانس را در رکوردگیری فدراسیون دوومیدانی امتحان کردم که با یک احتلاف بسیار ناچیز، نتوانستم رکورد ورودی المپیک را به دست بیاورم.

عضو تیم ملی بانوان با بیان اینکه تنها هفت صدم ثانیه تا رکورد المپیک فاصله داشت، اظهار کرد: رکوردهایم به حدی رسیده که جابه جا کردن آنها کمی مشکل شده است. برای ارتقاء و بهبود آن ها باید تمام شرایط مهیا باشد. در رقابت های ستارگان آسیا 2 بار رکورد 200 متر ایران را در صبح و بعد از ظهر جابه جا کردم. واقعا سعی کردم که سهمیه الیمپیک 2012 لندن را کسب کنم، اما نشد.

وی افزود: از اینکه موفق به کسب سهمیه المپیک نشدم، ناراحت هستم اما من تازه در اول راه قرار دارم و خودم را المپیکی می دانم چون 7 صدم ثانیه، زمان قابل ملاحظه ای نیست. شاید حکمتی در عدم راهیابی ام به المپیک وجود دارد اما از این پس به هدف های دیگرم فکر می کنم.

طوسی در خصوص برنامه های آتی خود گفت: از این پس برای مدال بازی های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی تمرین می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر "تاتینا" مربی شخصی اش در مورد عملکرد او چیست؟ تصریح کرد: او از عملکردم رضایت دارد. ما حدود 8 ماه با هم بیشتر تمرین نکردیم. یک مربی پس از 6 ماه کارکردن با شاگردش، "لم" کار او به دستش می آید. طی این مدت کوتاه خیلی از او نتیجه گرفتم و رکوردهایم به حد قابل قبولی رسیده است.