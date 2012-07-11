ایران جزو 6 کشور برتر دنیا در ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی در حاشیه بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در جمع خبرنگاران گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه با ظرفیت 648 مگابایت امروز به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در سال حمایت از تولید ملی با استفاده از تجهیزات و دانش 100 درصدی ایرانی توسط گروه مبنا تولید شده است، افزود: این نیروگاه جزو نیروگاه های مدرن کشور است.

صالحی با اشاره به اینکه این پروژه ها در قالب پروژه های مهر ماندگار احداث می شوند، ادامه داد: در حال حاضر 20 نیروگاه در کشور در دست احداث است که نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان دومین نیروگاه در قالب طرح مهر ماندگار در کشور است.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: 20 نیروگاه سیکل ترکیبی کشور در قالب 56 واحد نیروگاهی گازی یا تکمیل آن در بخش بخار در حال احداث است.

صالحی ظرفیت نیروگاه سلطانیه را 648 مگابایت عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت آن به 978 مگابایت در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیروگاه های سیکل ترکیبی در سایر استان های کشور نیز احداث می شود، یادآور شد: گیلان، شیراز، یزد، گناوه، توسعه نیروگاه دماوند، توسعه نیروگاه بخار سنندج و آبان از جمله نیروگاه هایی هستند که توسط بخش خصوصی و دولتی در حال احداث است.

مدیرکل سازمان توسعه برق ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 هزار مگابایت از طرح های مهر ماندگار در کشور آماده اجرا است، افزود: هدف اصلی طرح مهر ماندگار رفتن به سمت خصوصی سازی است.

صالحی یکی از برنامه های سازمان توسعه برق کشور را استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: طی 3 تا 4 سال آینده نیروگاه بادی 250 مگابایتی در بخش خصوصی و همچنین نیروگاه بادی مشابهی در بخش دولتی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری در تاکستان 5 نیروگاه بادی هر کدام با ظرفیت تولید دو و نیم مگابایت نصب و راه اندازی می شود، افزود: همه این تجهیزات و امکانات تولید داخل و با دانش بومی طراحی شده است.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت منصوبی برق کشور 66 هزار و 842 مگابایت است، یادآور شد: 46 هزار مگابایت نیرو آماده تولید در کشور است و این مقدار جواب گوی فعلی نیاز کشور است.

صالحی ادامه داد: با توجه به رشد صنعتی و نیاز کشور به نیروگاه ها با سیستم پایدار و راندمان بالا در آینده حتما باید به سمت احداث نیروگاه های اتمی پیش برویم.