انتظار نداریم رکابزنان معجزه کنند/ فقط به خط پایان المپیک برسند!

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام اسامی رکابزنان ایران در المپیک 2012 لندن اظهار داشت: در این اوضاع که تعدادی از فدراسیون‌ها درگیر مشکلاتی هستند، یکی از سیاست‌های ما این بود که فضای آرامی را به وجود آورده و وارد مسائل حاشیه‌ای نشویم.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: اسامی ملی پوشان المپیکی کشورمان از چندی پیش کاملا مشخص بود اما به دلیل اینکه فضای مانور را از خود سلب نکنیم، نام آنها را رسانه‌ای نکردیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "پیش بینی شما از نحوه عملکرد رکابزنان در المپیک چیست؟"، افزود: از دوچرخه سواران ایرانی در المپیک انتظار معجزه نداریم. ما باید انتظارات‌مان را براساس جایگاهی که داریم، ترسیم کنیم. البته انتظار دارم که بچه‌های دوچرخه سوار حداقل نسبت به ادوار گذشته المپیک شرایط بهتری را در المپیک لندن رقم بزنند.

قمری خاطر نشان کرد: علیرضا حقی باید در تایم تریل انفرادی رکاب بزند. او طی این مدت ثابت کرده است که بهترین تایم تریل روی کشور در این فصل است. امیر زرگری و مهدی سهرابی هم در تورهای خارجی فعالیت‌های زیادی داشته‌اند. این دو رکابزنان باتجربه‌ای هستند. در کل انتظار داریم هر سه ورزشکار ما در المپیک خوب پا بزنند. به شخصه توقع دارم جایگاه رکابزنان ایران نسبت به المپیک قبلی ارتقاء پیدا کند.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به مسیر طولانی رقابت‌های دوچرخه سواری در المپیک اظهار داشت: رقابت استقامت در المپیک 265 کیلومتر است که یک وزرشکار علاوه بر طی این مسیر باید در مسافتی 20 کیلومتری، بدنش را گرم کند. در مجموع یک دوچرخه سوار باید 285 کیلومتر را در یک روز با بهترین‌های جهان رکاب بزند. همین که رکابزنان ایرانی بتوانند در این رقابت‌ها جایگاهی را برای خود دست پا کنند، خیلی خوب است.

قمری با اشاره به حضور زرگری و سهرابی در تورهای معتبر دنیا گفت: این دو با باشگاه‌های اروپایی قرارداد دارند در رقابت‌های سخت و نفسگیر زیادی شرکت کرده‌اند. انتظار داریم که هر دوی آنها تا خط پایان رکاب بزنند. برگزاری مسابقه‌ای با این مسافت تا به حال در کشورمان رخ نداده است اما زرگری و سهرابی این شرایط را دارند که تمام مسیر را رکاب بزنند.

وی در واکنش به این موضوع که "ظاهرا فدراسیون جهانی دوچرخه سواری استعفای زنگی آبادی که پس از برکناری‌اش بوده را قبول نکرده است"، تصریح کرد: در استعفای زنگی آبادی تاریخی قید نشده که کسی بخواهد به این موضوع که استعفا پس از برکناری بوده است، استناد کند.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری افزود: ما در حال انجام کارهای‌مان هستیم و فکر می‌کنم دوچرخه سواری جزو فدراسیون‌هایی است که با کمترین تنش امورش را پیگیری می‌کند.

قمری در پاسخ به این سئوال که "آیا احتمال تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری وجود دارد؟"، گفت: دعا می‌کنیم که چنین نامه‌هایی به فدراسیون نیاید. در ابتدای فعالیت‌مان در فدراسیون دوچرخه سواری نامه‌هایی به فدراسیون می‌آمد که پاسخ آنها را دادیم. متاسفانه تعدادی از افراد، مواردی را به فدراسیون جهانی گوشزد می‌کنند و آنها از ما در این خصوص سوال می‌پرسند که ما هم جواب منطقی می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "در نامه‌های مذکور صحبتی از تعلیق بوده است؟"، خاطرنشان کرد: نامه‌هایی مبنی بر تهدید به تعلیق نیامده است. این اتفاقات مربوط به امروز و دیروز نیست. قطعا خطر تعلیق ما را تهدید نمی‌کند.