فروشگاه های کرمانشاه و مدلهای اسلامی/ آنچه یافت می نشود آنم آرزوست!

به گزارش خبرنگار مهر، بدون تردید یکی از مشکلات مهمی که بانوان محجبه در شهر بزرگی مثل کرمانشاه با آن مواجه می شوند خالی بودن فروشگاه های شهر از لباس ها و پوشش هایی است که سلیقه یک بانوی مسلمان را تأمین کند.

تکرار و یک نواختی درعرضه پوشش های اسلامی در حالی صورت می گیرد که مدل های به روز و شماره یک غرب درست چند روز پس از تبلیغات رسانه ای آنها، در بازار و پاساژ های فانتزی شهر ارائه می شود.

پاساژهایی که گویی فقط برای همین کار ساخته شده اند.

در کرمانشاه کمبود حداقل یک فروشگاه! که مدل های اسلامی محدودی که در کشور طراحی می شوند راعرضه کند به شدت احساس می شود.

شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده باشد که ساعت ها به دنبال یک مانتو مناسب از لحاظ تازه بودن در طراحی و مناسب بودن در بلندی و ... تمام فروشگاه ها را گشته و نتیجه ای نگرفته باشند.

بحث های کارشناسی زیادی در کشور مبنی بر ضرورت طراحی مدل های تازه و مدرن اسلامی مطرح می شود و کارهایی هم انجام شده است اما به شهری مثل کرمانشاه و شهرستان های استان همین مختصر هم منتقل نشده و به عبارت بهتر در خم نیم کوچه اول مانده ایم.

یعنی نه تنها همین مدلهای نو و مدرن اسلامی محدودی که طراحی می شوند به کرمانشاه نمی رسد بلکه لباس ها و مدل های قدیمی سابق هم در زرق و برق مانکن های فروشگاه ها به سختی پیدا می شوند.

یکی از بانوانی که در بازار شهر با دقت ویترین مغازه ها را نگاه می کرد به خبرنگار مهر گفت: هیچ لباس خوب و مناسبی که پوشش کامل داشته باشد و در عین حال مناسب برای میهمانی باشد پیدا نمی کنم.

وی با نشان دادن بروشوری که در دست داشت گفت: این را یکی از مغازه های همین پاساژ به من داد و پیشنهاد کرد لباسی را که می خواهم از روی مدل های این بروشور که مربوط به یک تولیدی در تهران است و البته از طریق خرید اینترنتی تهیه و خریداری کنم، ولی خوب خرید لباس آنهم از طریق اینترنت کار سختی است و ترجیح می دهم باز هم در بازار جستجو کنم.

حال شما تصور کنید که کسی در شهر بخواهد کلاه یا هر لباس دیگری را با مارک فلان گروه موسیقی یا ... خریداری کند!

آیا کار سختی در پیش دارد؟

خبرنگار مهر با جویا شدن و گرفتن آدرس فروشگاهی که بروشور تبلیغاتی فروش مدل های اسلامی از آنجا آمده بود، به فروشنده آن مراجعه کرده و از او پرسید چرا به جای این بروشور خود پوشاک اسلامی را عرضه نمی کند؟

پاسخ فروشنده هم در نوع خود جالب توجه است!

او عنوان می کند که لباس هایی از این دست علاوه بر این که محدودند، باید آنها را با قیمت بالا خریداری کند و در نتیجه فروش آن هم سود زیادی به او نمی رسد!

این فروشنده اضافه کرد: مشتری لباس های فانتزی و آن ور آبی بیشتر است، ارزانتر خریده می شوند و با قیمت خوبی هم فروش می روند.

به هر حال آنچه که مسلم است مسئولین مرتبط باید با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه مثل برگزاری نمایشگاه های متعدد پوشش و مدل اسلامی، برگزاری نشست های تخصصی طراحی پوشش اسلامی متناسب با فرهنگ بومی منطقه، در نظر گرفتن سیاست های تشویقی برای فروشندگان مثل معافیت از مالیات و ... در جهت ترویج فرهنگ اسلامی و حجاب و عفاف قوی تر عمل کنند.

امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف زمانی اثر بخش تر است که الگوهای مدرن و به روز در خصوص پوشش های اسلامی با کیفیت و طراحی مناسب موجود باشد، نه اینکه حتی بانوان محجبه هم، در جستجوی پوشش های اسلامی مناسب و متنوع از یافتن آنچه که می خواهند خسته شوند.

ضعف اصلی در تبلیغات و فرهنگ سازی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این رابطه به خبر نگار مهر گفت: ضعف اصلی در حوزه عفاف و حجاب مربوط با تبلیغات و فرهنگ سازی قوی و مؤثر است.

آیت الله حسن ممدوحی افزود: نیمی از تأثیر کارهای فرهنگی و برنامه ریزی های ما صرف خنثی کردن تبلیغات وسیع رسانه های بیگانه و شبکه های ماهواره ای می شود، بنا بر این احتیاج به تلاش مضاعف و شبانه روزی داریم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: برخورد قهری با مسئله بدحجابی در جامعه در مرحله آخر و تنها در صورتی که تعمد در بر هم زدن عرف جامعه به صورت برنامه ریزی شده در کار باشد لازم است و در موارد دیگر برنامه ریزی های دقیق فرهنگی با استفاده از خرد جمعی اهل فرهنگ و علمای دین و عمل مسئولین به این برنامه ریزی هاست که اثر بخش است.