اردبیل قطب بیماریهای خاص/پژوهش 12 ساله مانع رشد سرطان نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری های سرطان، هموفیلی، تالاسمی، MS ، دیالیزی ها و پیوند عضو در گروه بیماری های خاص است که در سالهای اخیر شیوع قابل توجهی در استان اردبیل داشته است.

بیماری های خاص به دلیل شدت آسیب وارده به بدن، طول دوره درمان و تبعات بی توجهی به درمان از جمله بیماری هایی است که توجه و مراقبت ویژه ای را برای کاهش عوارض خود می طلبد.

در این میان مرکز مطالعات بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از 12 سال قبل به دلیل اهمیت موضوع، تحقیقات خود در زمینه کنترل بیماری های خاص در این استان را آغاز کرده است که رشد روز افزون آمار مبتلایان به این بیماری ها نشان می دهد این مطالعات سدی بر شیوع بیماری های خاص به خصوص سرطان نشده است.

اردبیل بر روی خط سرطان

سه سرطان معده، مری و خون سرطان های شایع استان اردبیل هستند که به عقیده پزشکان علت اصلی شیوع آنها واقع شدن اردبیل بر روی خط سرطان و شرایط اقلیمی و آب و هوایی این منطقه است.

یکی از پزشکان اردبیلی در این زمینه گفت: وضعیت آب و هوایی مختص اردبیل یکی از علل رواج سرطان معده و بیماری های گوارشی است و از سویی استفاده از غذاهای نمک سود، رژیمهای غذایی نامناسب و فصول طولانی مدت سرما باعث شیوع بیماریهای گوارشی و در ادامه بروز سرطان می شود.

صابر سپهری در عین حال رواج عصبانیت و بیماری های روانی در بین اردبیلی ها را یکی دیگر از علل بروز بیماری های خاص در این اقلیم جغرافیایی برشمرد.

وی فرهنگ تغذیه در استان را مناسب ندانست و با اذعان به پایین بودن سرانه مصرف میوه و سبزیجات در اردبیل نسبت به میانگین کشوری، افزود: مصرف زیاد گوشت قرمز، غذاهای شور، چای داغ و مصرف اندک غذاهای فیبر دار شامل میوه و سبزیجات به خصوص در مناطق روستایی در شیوع سرطان موارد علمی و ثابت شده است.

هشدارهای پزشکان از شیوع بیماری های خاص در حالی است که آمارهای ضد و نقیض ارائه شده از سوی مسئولان نشان می دهد تعداد مبتلایان به سرطان بیش از اعداد و ارقام ارائه شده است.

وجود 200 بیمار سرطانی زیر 15 سال در استان

مدیر کل موسسه خیریه ریحانه که در زمینه حمایت از بیماران سرطانی فعالیت می کند، درباره افزایش آمار بیماران سرطانی در اردبیل گفت: در سال گذشته تعداد پرونده های تشکیل شده در این موسسه از 300 به 800 فقره رسیده که بیش از 2.5 برابر افزایش را نشان می دهد.

علی سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس آمارهای ثبت شده شیوع دو سرطان مری و معده در این استان بیش از سایر سرطانهاست و از این رو می توان گفت اردبیل رتبه نخست کشوری را در این دو بیماری از آن خود کرده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد دقیق مبتلایان به این بیماری، از بیان آن خودداری کرد و اعلام این آمار را وظیفه دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز چندی پیش در خطبه های نماز جمعه این شهر با ابراز نگرانی شدید از افزایش بیماری سرطان در منطقه یادآور شده بود که هم اکنون سه هزار و 331 بیمار مبتلا به سرطان در این استان وجود دارد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی در این اظهارات خود با اشاره به رشد قابل توجه سرطان در اردبیل طی 10 سال اخیر، بر لزوم اجرای طرحهای مطالعاتی تاکید و یادآور شده بود که 200 بیمار مبتلا به سرطان در استان زیر 15 سال سن دارند.

شناسایی 1400 بیمار سرطانی در سال جاری

اظهارات این مسئولان در حالی است که مقام های مسئول دانشگاه علوم پزشکی با خودداری از ارائه دقیق آمار مبتلایان به ارائه گزارشات سطحی بسنده می کنند.

بطوریکه مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بر خلاف معاونت درمان این دستگاه اجرایی که افزایش آمار بیماران سرطانی را در گفتگو با خبرنگار مهر تکذیب کرده بود از شناسایی هزار و 400 بیمار سرطانی در سال جاری خبر داد.

یوسف طیب علی تصریح کرد: شیوع سرطان در اردبیل به دلیل واقع شدن بر روی خط سرطان است که تا چین و بلغارستان ادامه دارد.

خانم ها مواظب سرطان سینه و روده بزرگ باشند

وی عمده سرطان های شایع در زنان را سرطان سینه و روده بزرگ برشمرد و گفت: طبق تحقیقات انجام شده با همکاری سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه علوم پزشکی تهران اردبیل به عنوان استان پایلوت طرح غربال گری سرطان سینه برای خانمهای 40 تا 69 سال انتخاب شده است که این طرح بزودی در سطح گسترده اجرا خواهد شد.

این مسئول دو سرطان شایع مردان در اردبیل را ریه و روده بزرگ خواند و افزود: لازم است افرادی که حداقل دو بیمار سرطانی بالای 50 سال در بستگان نزدیک خود دارند آزمایشهای لازم برای تشخیص ابتلای احتمالی به سرطان را انجام دهند.

ازدواج فامیلی عامل اصلی بیماری های خونی

طیب علی در پاسخ به ارائه آمار از سایر بیماری های خاص در استان گفت: 109 بیماری همو فیلی، 356 بیمار همو دیالیز، 416 بیمار پیوندی، 442 بیمار MS و 121 بیمار تالاسمی آمار ثبتی مرکز تحقیقات بیماری های خاص در سال جاری است.

وی تاکید کرد: این تعداد قبل از اجرای طرح غربال گری شناسایی شده و با اجرای طرح غربال گری بی شک با افزایش آمار مبتلایان مواجه خواهیم بود.

همچنین کارشناس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز با اشاره به 20 هزار بیمار خونی در اردبیل گفت: ازدواج فامیلی و انتقال از طریق ژن ها مهمترین عامل گسترش بیماری خاص و سرطان خونی است.

مسعود بابایی تصریح کرد: در حال حاضر در مرکز تحقیقات سرطان در نظر داریم امکاناتی را فراهم کنیم تا در آزمایشهای غربال گری ژنهای بیمار نیز ردگیری و در صورتی که حامل بیماری باشند به فرد اعلام شود.

وی در ادامه گفت: نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی در پیشگیری از شیوع بیماری های خاص به 15 تا 20 سال زمان نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت در کوتاه ترین زمان تاثیر خود را عیان کند.

85 فوق تخصص برای 1.5 میلیون نفر جمعیت

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در پاسخ به سوالی در خصوص خدمات ارائه شده به بیماران خاص در استان گفت: با وجود اینکه 90 درصد این بیماران می توانند در داخل استان تحت درمان قرار بگیرند اردبیل نیازمند توسعه امکانات پزشکی خود است.

طیب علی افزود: در حال حاضر 15 مرکز بیمارستانی که ده مورد از آن دانشگاهی است با هزار و 200 تخت به بیماران ارائه خدمت می کند که این تعداد پایین تر از میانگین کشوری است، اما با احداث بیمارستانهای جدید و بهره برداری از پروژه های در دست ساخت این دانشگاه مشکل برطرف می شود.

طیب علی متذکر شد: شش بیمارستان از بیمارستانهای استان در شهرستان اردبیل متمرکز است و از این رو در شهرستانهای دیگر امکانات درمانی به خصوص برای بیماران خاص با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: تعداد پزشکان فوق تخصص استان نیز 85 نفر است و در بخش جراحان عمومی و تخصصی نیاز استان تامین شده است و با این وجود در بخش پزشکان فوق تخصص لازم است نیروهای جدید به کار گرفته شود.

سرطان عامل قربانی 12 درصد از جمعیت استان



با وجود اینکه تشخیص به موقع سرطان در یک سوم سرطانها منجر به درمان صد درصد بیمار می شود علاوه بر ابتلای بیماران، مرگ و میر ناشی از سرطان نیز در سالهای اخیر قابل توجه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: 12 درصد از عوامل مرگ و میر در استان اردبیل و همچنین در سطح کشور ناشی از ابتلا به بیماری سرطان است که این آمار در دنیا 12.5 درصد است که با آمار کشوری و استانی تا حدی برابری می کند.

فرهاد پور فرضی با بیان اینکه سالانه 11 میلیون بیمار سرطانی در دنیا شناسایی می شود افزود: در ایران این تعداد 70 تا 75 هزار نفر است و در استان اردبیل نیز به ازای هر یک هزار نفر جمعیت یک نفر مبتلا به بیماری سرطان شناسایی شده که در حد میانگین کشور است.

وی سرطان ریه را علت اصلی مرگ و میرهای ناشی از بیماری سرطان در دنیا عنوان کرد و یادآور شد: اما در ایران سرطان مری و معده شایع ترین علت مرگ است که استان اردبیل در این مورد در رتبه های اول قرار دارد.

قائم مقام وزیر در استان از انجام تحقیقات بررسی شیوع سرطان معده در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: در سال 80 تحقیقات اولیه بر روی هزار نفر از شهروندان اردبیلی انجام شد که در حال حاضر 840 نفر آنها زنده هستند و امسال تحقیقات تکمیلی روی 30 هزار نفر از جامعه آماری شروع می شود.

شیوع سرطان معده در اردبیل با مشارکت دانشگاه های جهان بررسی می شود

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح در اردبیل و مشگین شهر با مشارکت مراکز علمی جهان از جمله دانشگاه هلند و برخی کشورهای اروپایی در حال انجام است، متذکر شد: در این طرح مطالعه روی این افراد به مدت 10 سال ادامه خواهد یافت.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کنترل و پیشگیری را عامل اصلی در درمان سرطان برشمرد و عنوان کرد: 30 درصد از سرطانها ناشی از مصرف سیگار است که با ترک آن و اصلاح الگوی زندگی می توان بروز این بیماری را کاهش داد.

پور فرضی خرید 20 دستگاه دیالیز، دستگاه رادیو تراپی و اجرای طرحهای غربال گری را از مهمترین برنامه های این نهاد برای پیشگیری و درمان بیماری های خاص عنوان کرد.

گفتنی است برای هر چهار فرد دیالیزی لازم است یک دستگاه دیالیز استفاده شود که در حالی حاضر 356 دیالیزی در استان تنها در هشت مرکز دیالیز می شوند.

اعطای کارت هوشمند برای هزینه بیماران خاص

سختی مواجه با بیماری های خاص روی دیگری نیز دارد و آن هزینه های کمر شکن این گروه از بیماری هاست.

مدیر درمان علوم پزشکی در خصوص میزان حمایت مادی این دستگاه اجرایی از هزینه های درمان بیماران خاص گفت: در صورتی که بیماری این افراد با معاینه توسط پزشکان متخصص تایید شود می توانند دفترچه بیمه خاص و کارت هوشمند دریافت کنند و از تخفیفات ویژه و خدمات دارویی رایگان برخوردار شوند.

طیب علی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت افرادی که بیمه نشده اند گفت: افرادی که بیمه نشده اند می توانند دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کنند و اگر توان پرداخت هزینه بیمه را نداشته باشند یا از مشارکت علوم پزشکی برخوردار می شوند و یا اینکه از طریق کمیته امداد معرفی شده و تمامی هزینه آنها از طریق علوم پزشکی متقبل می شود.

وی با اشاره به بیماران پیوندی نیز تصریح کرد: برای اینکه عضو پیوند خورده پس از جراحی پس زده نشود لازم است افراد پیوندی از داروهای بخصوصی استفاده کنند که این داروها یارانه دولتی دارد.

رتبه برتر اردبیل در اهداء عضوء

گفتنی است از بین 416 پیوندی در اردبیل، 401 مورد پیوند کلیه، 11 مورد کبد و چهار مورد مغز استخوان است. تاکنون 18 شهروند اردبیلی با اهدای عضو خود به 69 بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشیده اند.

با وجود اینکه علوم پزشکی تدابیر خود در حمایت هزینه های بیماران خاص را مناسب و کافی می داند بسیاری از این بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های خود به مراکز و موسسات خیریه مراجعه می کنند.

مدیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج ریحانه اردبیل گفت: در سال گذشته 650 بیمار سرطانی تحت پوشش حمایت مادی و معنوی خیران قرار گرفتند.

علی سرابیان اعلام کرد: کمکهای صورت گرفته سال قبل از 400 میلیون ریال به دو میلیارد و 700 میلیون ریال رسید که رشد چشمگیری داشت و زمینه حمایت تعداد بیشتری از افراد تحت پوشش فراهم شد، علاوه بر این با پرداخت دو میلیارد و 300 میلیون ریال به بیش از 650 بیمار کمک رسانی شده است.

بیماران خاص نیازمند حمایت ویژه

سرابیان با بیان اینکه هزینه درمان انواع سرطان و بیماریهای صعب الاعلاج بسیار زیاد است هدف اصلی این انجمن را حمایت از این دست بیماران به خصوص افرادی که بضاعت مالی ندارند، عنوان کرد.

به عقیده سرابیان حمایت از بیماران سرطانی با صرف تامین مالی جزئی امکان پذیر نیست و این گروه از بیماران به توجهات ویژه نهادهای درمانی نیازدارند.

رشد پنج درصدی بیماران سرطانی در کشور و رشد دو برابری بیماران سرطانی استان هشداری است که نشان می دهد آمار بیماران سرطانی تا 15 سال دیگر به سه برابر حجم فعلی خواهد رسید و از این رو برنامه ریزی برای پیشگیری از این بحران سلامتی از جمله واجباتی است که باید در دستور کار نهادهای درمانی قرار بگیرد.



گزارش: ونوس بهنود