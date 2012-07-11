محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فدراسیون بسکتبال همیشه و در هر شرایطی حامی تیم‏های باشگاهی شرکت کننده در رقابت‏های آسیایی بوده است، اظهارداشت: تا به امروز کدام تیم در مسابقات باشگاه‏های آسیا شرکت کرده است و ما از آن حمایت نکرده‏ایم. این وظیفه ماست و هیچ منتی هم بابت آن نیست.

وی ادامه داد: هر تیمی باهر نامی قرار باشد به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‏های آسیا شرکت کند، از آن حمایت می‌کنیم. مگر غیر از این است که سال گذشته مدیرعامل ذوب آهن برای در اختیارگذاشتن سه بازیکن خود در ترکیب مهرام خواستار 150 میلیون تومان شده بود اما من آن را نپذیرفتم.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه "تمرینات تیم بسکتبال مهرام با نظر رئیس فدراسیون به تعویق افتاد"، یادآور شد: ما کی تمرین را عقب انداختیم که حاشیه درست می‏کنند؟ مسئولان مهرام بازیکن می‏خواستند ما هم گفتیم صبر کنید تا سرمربی تیم ملی به ایران بازگردد و پس از برگزاری نشست تکلیف را مشخص کنیم. کجای این حرف بد است؟

مشحون تاکید کرد: مهرام بازیکن می‏خواهد اما سازمان تیم‏های ملی و کادر فنی تیم ملی باید برنامه ریزی کند و در این مورد تصمیم بگیرد. فعلا هم بچیروویچ در ایران نیست. وی هفته آینده و به احتمال زیاد 26 یا 27 تیرماه به ایران می‏آید. بعد از بازگشت وی می‏توانیم جلسه تشکیل دهیم و در مورد درخواست مهرام تصمیم بگیریم.

وی با یادآوری اینکه 70 روز تا زمان برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا فاصله است و در این فاصله زمانی مسئولان مهرام درخواست در اختیار داشتن بازیکنان موردنظرشان را داده‌اند، اظهارداشت: اگر مسابقات درهمان موعد مقرر اولیه یعنی خردادماه برگزار می‎شد که مهرام 10 روز برای تمرین و هماهنگی فرصت نداشت. اما حالا باید تمرینات تیم ملی را تعطیل کنیم که مهرام هفتاد روز دیگر باید در مسابقات باشگاه‏های آسیا شرکت کند.

* اما مسئولان مهرام تاکید دارند چون در حال حاضر درجریان هیچ مسابقه‎ای نیستند نیاز دارند تا بازیکنان مورد نظرشان را زودتردراختیار داشته باشند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. آنها می‎گویند اینکه 15-10 روز مانده به مسابقات بازیکنان را در اختیار بگیرند، فایده‎ای ندارد. با این اوصاف چه نظری دارید؟

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش گفت: مگر بسکتبال ایران برای مهرام است؟ اینکه زمانیکه بازیکن دراختیار این تیم قرار داده می‎شود، به دردشان می‎خورد یا نه به خودشان مربوط می‏شود. وقتی می‌گوئیم کمک می کنیم، این کار را انجام می‎دهیم. البته در شرایطی که منافع تیم ملی حفظ شود، کمک می‏کنیم. هیچ گاه تیم ملی را فدا نمی‏کنیم.

مشحون تصریح کرد: تصمیم گیری درمورد در اختیارگذاشتن بازیکن به تیم مهرام به نظر بچیروویچ بستگی دارد. ممکن است او بگوید همین فردا بازیکنان به مهرام ملحق شوند، ممکن هم است بگوید هیچ بازیکنی را نمی‏دهد. در کل هر کمکی که منطقی و اصولی باشد و به تیم ملی ضربه نزد، در حق مهرام انجام می‏دهیم اما همه تصمیمات به نظر سرمربی تیم ملی بستگی دارد.

وی گفت که اگر قرار بود کسی غیر از بچیروویچ در این مورد تصمیم بگیرد نیازی به جذب وی نداشتیم البته هر جا که نیاز باشد، دخالت منطقی داشته باشم، این کار را انجام خواهم داد.

* یکی دیگر از درخواست‏های مهرام این است که به جای تیم ملی در یکی از تورنمنت‏ها شرکت کند. در این مورد چه نظری دارید؟ مشحون در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: انجام این کار در مورد تورنمنت‏هایی که رسمی هستند و لزوم حضور تیم ملی در آنها وجود دارد، امکان پذیر نیست. در غیر این صورت با نظر بچیروویچ این کار را انجام می‏دهیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در واکنش به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی براینکه "احتمال لغو حضور مهرام در مسابقات باشگاه‎های آسیا یکی از مسائل مطرح شده است. در این مورد چه نظری دارید؟"، عصبانی شد و گفت: اینکه مسئولان مهرام قصد انجام چه کاری را دارند به خودشان مربوط می‏شود. طرح این سوالات فقط باعث ایجاد حاشیه می‏شود.