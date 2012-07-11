محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فدراسیون بسکتبال همیشه و در هر شرایطی حامی تیمهای باشگاهی شرکت کننده در رقابتهای آسیایی بوده است، اظهارداشت: تا به امروز کدام تیم در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کرده است و ما از آن حمایت نکردهایم. این وظیفه ماست و هیچ منتی هم بابت آن نیست.
وی ادامه داد: هر تیمی باهر نامی قرار باشد به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کند، از آن حمایت میکنیم. مگر غیر از این است که سال گذشته مدیرعامل ذوب آهن برای در اختیارگذاشتن سه بازیکن خود در ترکیب مهرام خواستار 150 میلیون تومان شده بود اما من آن را نپذیرفتم.
رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه "تمرینات تیم بسکتبال مهرام با نظر رئیس فدراسیون به تعویق افتاد"، یادآور شد: ما کی تمرین را عقب انداختیم که حاشیه درست میکنند؟ مسئولان مهرام بازیکن میخواستند ما هم گفتیم صبر کنید تا سرمربی تیم ملی به ایران بازگردد و پس از برگزاری نشست تکلیف را مشخص کنیم. کجای این حرف بد است؟
مشحون تاکید کرد: مهرام بازیکن میخواهد اما سازمان تیمهای ملی و کادر فنی تیم ملی باید برنامه ریزی کند و در این مورد تصمیم بگیرد. فعلا هم بچیروویچ در ایران نیست. وی هفته آینده و به احتمال زیاد 26 یا 27 تیرماه به ایران میآید. بعد از بازگشت وی میتوانیم جلسه تشکیل دهیم و در مورد درخواست مهرام تصمیم بگیریم.
وی با یادآوری اینکه 70 روز تا زمان برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا فاصله است و در این فاصله زمانی مسئولان مهرام درخواست در اختیار داشتن بازیکنان موردنظرشان را دادهاند، اظهارداشت: اگر مسابقات درهمان موعد مقرر اولیه یعنی خردادماه برگزار میشد که مهرام 10 روز برای تمرین و هماهنگی فرصت نداشت. اما حالا باید تمرینات تیم ملی را تعطیل کنیم که مهرام هفتاد روز دیگر باید در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کند.
* اما مسئولان مهرام تاکید دارند چون در حال حاضر درجریان هیچ مسابقهای نیستند نیاز دارند تا بازیکنان مورد نظرشان را زودتردراختیار داشته باشند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. آنها میگویند اینکه 15-10 روز مانده به مسابقات بازیکنان را در اختیار بگیرند، فایدهای ندارد. با این اوصاف چه نظری دارید؟
رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش گفت: مگر بسکتبال ایران برای مهرام است؟ اینکه زمانیکه بازیکن دراختیار این تیم قرار داده میشود، به دردشان میخورد یا نه به خودشان مربوط میشود. وقتی میگوئیم کمک می کنیم، این کار را انجام میدهیم. البته در شرایطی که منافع تیم ملی حفظ شود، کمک میکنیم. هیچ گاه تیم ملی را فدا نمیکنیم.
مشحون تصریح کرد: تصمیم گیری درمورد در اختیارگذاشتن بازیکن به تیم مهرام به نظر بچیروویچ بستگی دارد. ممکن است او بگوید همین فردا بازیکنان به مهرام ملحق شوند، ممکن هم است بگوید هیچ بازیکنی را نمیدهد. در کل هر کمکی که منطقی و اصولی باشد و به تیم ملی ضربه نزد، در حق مهرام انجام میدهیم اما همه تصمیمات به نظر سرمربی تیم ملی بستگی دارد.
وی گفت که اگر قرار بود کسی غیر از بچیروویچ در این مورد تصمیم بگیرد نیازی به جذب وی نداشتیم البته هر جا که نیاز باشد، دخالت منطقی داشته باشم، این کار را انجام خواهم داد.
* یکی دیگر از درخواستهای مهرام این است که به جای تیم ملی در یکی از تورنمنتها شرکت کند. در این مورد چه نظری دارید؟ مشحون در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: انجام این کار در مورد تورنمنتهایی که رسمی هستند و لزوم حضور تیم ملی در آنها وجود دارد، امکان پذیر نیست. در غیر این صورت با نظر بچیروویچ این کار را انجام میدهیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال در واکنش به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی براینکه "احتمال لغو حضور مهرام در مسابقات باشگاههای آسیا یکی از مسائل مطرح شده است. در این مورد چه نظری دارید؟"، عصبانی شد و گفت: اینکه مسئولان مهرام قصد انجام چه کاری را دارند به خودشان مربوط میشود. طرح این سوالات فقط باعث ایجاد حاشیه میشود.
نظر شما