درونمایه کار هنرمندان برگرفته از مفاهیم ناب اسلام باشد/ تدوین دانشنامه رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی سه شنبه شب در حاشیه اختتامیه نخستین کنگره فرهنگ و هنر روستایی که در تالار ابن هیثم تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اهمیت‌بخشی به حرکت‌های فرهنگی در روستاها، امسال جشنواره امام رضا(ع) باشکوه هرچه تمام‌تر، و با همت کانون‌های فرهنگی مساجد روستایی، در روستاها نیز برگزار می‌شود.

تدوین دانشنامه رضوی در دستور کار

حسینی اظهار داشت: برای برگزاری بهتر این جشنواره، از هم اکنون در حال تدارک مناسب آن هستیم و به این منظور، مراحل پایانی تدوین دانشنامه امام رضا(ع) نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از راه‌اندازی کتابخانه‌های مخزن‌دار و یا باز در کانون‌های فرهنگی مساجد روستایی خبر داد و گفت: رسالت مسئولین فرهنگی تجهیز کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و توجه بیشتر به روستاها در امور فرهنگی اظهار داشت: نگاه اصلی دولت دهم این است که امکاناتی مشابه شهرها، در اختیار روستاها نیز قرار بگیرد و از آنجا که نمی‌توانیم تشکیلاتی اداری در روستاها راه‌اندازی کنیم، عمده اهداف فرهنگی خود را از طریق کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد روستایی پیگیری می‌کنیم و تاکنون توفیقات زیادی نیز در این زمینه داشته‌ایم.

فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان روستایی هدف کانون‌های مساجد

حسینی افزود: هدف عمده این کانون‌ها، فراهم کردن مشارکت جوانان در بخش‌های مختلف روستا است و امیدواریم که از این طریق بتوانیم، توانمندی‌های فرهنگی و هنری آنها را در اجرای فعالیت های فرهنگی بکاربگیریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از برنامه‌های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که تجهیزات این کانون‌ها ی فرهنگی و هنری مساجد را افزایش دهیم تا بتوانند فعالیت‌های خود را با کیفیت بهتری به جامعه ارائه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وی با اشاره به اینکه محتوای هنر اسلامی، باید برگرفته از مفاهیم ناب اسلام باشد اظهار داشت: هنرمند اسلامی، باید با پیشینه و تاریخ اسلام و ایران کاملا آشنا باشد و آثاری ارائه کند که به واسطه آنها، از هنر غرب کاملا بی‌نیاز باشیم.