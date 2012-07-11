103 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی در جمع اصحاب رسانه استان درباره مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی گفت: در سفر هیئت دولت 9 مصوبه در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

و با اشاره به اختصاص هشت میلیارد ریال برای تقویت مراکز رشد و ایجاد پارک های علم و فناوری در استان اظهارکرد: اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار به آموزش و پرورش استان و 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی نیز تصویب شده است.

وی از اختصاص 20 میلیارد ریال برای احیای کاروانسرای مسیر جاده ابرایشم و جاده ولایت خبر داد و افزود: گاز رسانی به تمامی روستاهای بالای 100 خانوار در استان، پوشش تلفن همراه در جاده های استان، توسعه ظرفیت مرکز سویچ موبایل استان به تعداد حداقل 400 هزار شماره در حریم مطهر امام رضا (ع) نیز از مصوبات بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی مجتمع دو میلیون و 500 هزار تنی کنستانتره در خواف افزود: مطالعه تامین آب برخی شهرستانهای استان از کشور تاجیکستان و دریای مازندران در هیئت دولت مصوبه شده است.

وی اختصاص 930 دستگاه اتوبوس به شهرهای خراسان رضوی، احداث خط لوله بین دو غارون و اسلام قلعه با هدف ساماندهی انتقال سوخت به افغانستان، تکمیل سامانه دیجیتال صدا و سیمای خراسان با همکاری استانداری و اختصاص هشت میلیارد ریال برای تقویت مراکز رشد و ایجاد پارک های علم و فناوری در استان را هم از دیگر مصوبات برشمرد.

وی با بیان اینکه حاصل چهار دور سفر هیئت دولت به استان تصویب 756 مصوبه بوده است که سفر اول 212 مصوبه، سفر دوم 293 مصوبه، سفر سوم 46 مصوبه و سفر چهارم 205 مصوبه به همراه داشته است افزود:از مجموع 212 مصوبه سفر اول که در قالب 842 پروژه برنامه ریزی شده بود 203 مصوبه محقق شده، 9 مصوبه در دست اجراست که در مجموع 96 درصد از مصوبات محقق شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: سفر چهارم مصوبات خوب و قابل توجهی برای توسعه و پیشرفت استان در حوزه های مختلف به همراه داشته است که از جمله آنها چهار مصوبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو مصوبه در حوزه بانک مرکزی، سه مصوبه در حوزه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، سه مصوبه در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و 9 مصوبه در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

وی افزود: چهار مصوبه در حوزه وزارت کشور، دو مصوبه در حوزه وزارت کشور، دو مصوبه در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دو مصوبه در حوزه سازمان صدا و سیما، هفت مصوبه به استانداری خراسان رضوی، 14 مصوبه در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مصوبات سفر چهارم بود.

صلاحی در خصوص دیگر مصوبات سفر چهارم گفت: چهار مصوبه در حوزه وزارت کشور، 24 مصوبه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، هفت مصوبه در حوزه وزارت آموزش و پرورش، 16 مصوبه در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هفت مصوبه در حوزه سازمان محیط زیست، پنج مصوبه در حوزه وزارت ورزش و جوانان، شش مصوبه در حوزه وزارت دادگستری از تصویب هیئت دولت گذشت.

وی تصریح کرد: دو مصوبه در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 13 مصوبه در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهار مصوبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفت مصوبه در حوزه وزارت نیرو، پنج مصوبه در حوزه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و پنج مصوبه در حوزه وزارت نفت نیز به تصویب هیئت دولت رسید.