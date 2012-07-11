به گزارش خبرنگار مهر، تولید فیلم مستند "فانوسی روی آب" ویژه مهندس شهید سید محمدتقی رضوی به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی و به نویسندگی و کارگردانی داود جلیلی به پایان رسید.

در معرفی این مستند آمده‌است: در پشت پرده جنگ، ناگفته‌های فراوانی بایگانی شده است که اگر یک نسل از عمر این پرونده در غفلت بگذرد یقینا صفحاتی از تاریخ کشورمان برای همیشه محو خواهد شد. این فیلم پرونده غبار گرفته‌ای به نام "مهندسی در جنگ" را ازلابه‌لای این بایگانی بیرون کشیده و در قالب فیلم مستندی به نام "فانوسی روی آب" سعی بر آن داشته، سری به معادلات پیچیده جنگ بزند معادلاتی که طراحی آن توسط افرادی متفکر و متخصص در اتاق فکر جنگ صورت می‌گرفت، افرادی نظیر سید محمدتقی رضوی.

"فانوسی روی آب"، مستند پرتره‌ای ست از شخصیت سید محمد تقی رضوی فرمانده مهندسی جنگ که به سفارش گروه بسیج صدا و سیما تولید شده است. در این فیلم جلیلی کوشیده است تا روایت متفاوت و جذابی را از شخصیت این شهید بزرگوار به تصویر بکشد.

زمان این فیلم 40دقیقه بوده و به زندگی و فعالیت‌های مهندس شهید سید محمد تقی رضوی در جنگ تحمیلی می‌پردازد.