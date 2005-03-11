آمريكا كره شمالي را به تشديد تحريم ها تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، هيل كه پست سفارت آمريكا در كره جنوبي را هم بر عهده دارد به يك مقام مهم حزب حاكم در ژاپن گفت كه اگر كره شمالي فرصت بازگشت به گفتگوهاي شش جانبه را از دست بدهد با وضعيت جدي مواجه خواهد شد.

اين مقام آمريكائي در ديدار خود با "شينزو آبه" Shinzo Abe يك مقام ارشد در حزب حاكم دموكرات ليبرال اعلام كرد كه تحريم اقتصادي بويژه بصورت طولاني مدت ، يكي از گزينه هائي خواهد بود كه آمريكا براي مواجه با اين مساله در نظر گرفته است.

لازم به ياد آوري است مدتي است گفتگوهاي شش جانبه با شركت كشورهاي ژاپن، آمريكا، روسيه، كره جنوبي، كره شمالي و چين برگزار مي شود. اين روند كه سه دوره از آن برگزار شده از آگوست 2003 متوقف شده وهنوز به نتيجه ملموسي منجر نشده و دور چهارم آن نيز با اعلام آخرين وضعيت هسته اي از سوي پيونگ يانگ مبني بر اينكه بمب اتم دارد و تا مدت نامعلومي به گفتگوها باز نخواهد گشت، بلاتكليف مانده است.

همچنين آمريكا به همراه ژاپن و كره جنوبي در چند روز اخير تلاش تازه اي را براي شروع مجدد اين گفتگو ها انجام داده اند و براي اين منظوراين پنج كشور در گير در گفتگوها، رايزني هائي را براي راضي كردن پيونگ يانگ به گفتگوها آغاز كرده اند.