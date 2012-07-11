همایش مطالعات تاریخ ایران در شیراز برگزار می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در یادروز باستان شناس و مورخ معروف پروفسور علی رضا شاپور شهبازی پنجشنبه 22 تیرماه در مرکز اسناد فارس مقارن ساعت 17 برگزار خواهد شد.

تاریخی دیرپای ایران حکایتگر حضور موثر ایرانیان در دوره های متعدد تاریخی است. دوره باستان ایران یکی از ادوار مهم حضور و ایفای نقش ایرانیان در صحنه های مختلف بشری ست، این نقش به مرتبه ای از تکامل و تاثیرگذاری رسید که به معرفی تمدنی جدید به نام تمدن ایرانی انجامید از این رو مطالعه علمی تاریخ باستان ایران به روشن شدن ابعاد تمدن باستان ایران کمک می کند و می تواند واقعیت سیر تاریخی چندین هزار ساله را آشکار سازد.

اما در این نگرش علمی و دانشگاهی جای نقد دوره باستان نیز باز است. در واقع نگاه علمی - انتقادی به برهه ای از حیات جمعی ایرانیان هدف سلسله همایشهای مطالعات تاریخی خواهد بود.

همزمانی این همایش با یادروز پروفسور شهبازی به عنواه چهره ای علمی تاکید بر معرفی روش علمی در شناخت میراث ملی است.

علیرضا شاپور شهبازی (1321-1385) باستان شناس و متخصص در باستان شناسی ایران در خانواده مذهبی در شیراز زاده شد. تحصیلات خود را در رشته های باستان شناسی و تاریخ در داخل و خارج از کشور ادامه داد و در دانشگاه های داخل و خارج از ایران به تدریس و تحقیق پرداخت که حاصل آن بیش از 180 مقاله و 18 کتاب بود.

برنامه های همایش نیز از این قرار است:

الف: نشست علمی با سخنرانی:

1- محمد تقی ایمانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "جایگاه پروفسور شهبازی در مطالعات هخامنشی"

2- دکتر چگینی، باستان شناس با عنوان:" معرفی و ارزیابی کتاب تاریخ ساسانیان اثر دکتر شهبازی"

3- دکتر عسکری استاد دانشگاه شیراز با عنوان" از تختگاه تا شهر پارسه؛ بررسی مطالعات نوین هخامنشی"

ب- رونمایی از کتاب تاریخ ساسانیان دکتر شهبازی

این همایش در سالن اجتماعات مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس واقع در چهار راه حافظیه برگزار می شود.