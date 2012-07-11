به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباسی امروز در همایش مدارس سما دانشگاه آزاد با اشاره به زمینهای مدارس سما اظهار داشت: طبق بررسیهای کارشناسی که صورت گرفت متوجه زمینهایی شدیم که متعلق به مدارس سما بود و از وجود این زمینها خبر نداشتیم و مکانشان را شناسایی کردیم.

وی ادامه داد: حتی برخی زمینها هبه بود و وضعیت تملک آنها مشخص نبود لذا مجبور شدیم در این مورد به قانون هبه مراجعه کنیم.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد خطاب به روسای مدارس سما این دانشگاه اعلام کرد که باید هر چه زودتر تکلیف تثبیت وضعیت ملکیت این زمینها مشخص شود.

عباسی در بخش دیگر سخنان خود درباره واگذاری زمینهای بلااستفاده دانشگاه آزاد به مدارس سما تاکید کرد که استقلال این زمینها نباید با مجموعه سما و دانشگاه آزاد تداخل داشته باشد و لازم است واگذاری این زمینها به مدارس سما در مراجع ذیصلاح به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر مجموعه ای فاخر برای دانش آموزان ساخته شود خانواده ها حاضر به پرداخت هزینه بیشتری هستند، ادامه داد: در این زمینه خانواده ها حتی دوری از فرزندان را تحمل می کنند و فرزندانشان در چنین محیطهایی تحصیل کنند.