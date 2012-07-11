احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، جایگاه استان قزوین را در صنعت و کشاورزی کشور شاخص و تاثیرگذار دانست و گفت: استان قزوین در حوزه های صنعت، کشاورزی و فرآورده های دامی از استان های صاحب رتبه کشور محسوب می شود و در تامین مواد غذایی و مواد غذایی مصرفی مردم مانند مرغ، گوشت و شیر می توانیم کمک موثری در شرایط کنونی انجام دهیم و علاوه بر اینکه نیازهای مردم استان را تامین کنیم نیازهای کشور را هم پاسخگو باشیم.



استاتندار قزوین تصریح کرد: در عرصه های دیگر مانند تولید لوازم صنعتی، ملزومات کشاورزی و نیازهایی که صنایع در زمینه مواد اولیه بویژه در بخش نساجی و ریسندگی دارند استان قزوین می تواند کمک کند و طیف گسترده ای از تولیدات صنعتی خود را در اختیار سایر استان ها قرار دهد.



عجم یادآورشد: خوشبختانه میزان ذخیره مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی در استان بسیار مطلوب و مناسب است و اگر با مشکلاتی در سایر استان ها مواجه شویم قابلیت آن را داریم که توزیع این اقلام را در استان ها نیز بر عهده گرفته و آغاز کنیم.



استاندار قزوین یادآورشد: دوران جنگ تجربه بسیار ارزشمندی را نصیب کشور کرده است به طوری که با آبدیده شدن مردم و مسئولان قادریم بحران های سخت را پشت سر بگذاریم و در مقابل بدخواهان و دشمنان ایستادگی کنیم و امروز که موفقیت های کشور در عرصه های مختلف قدرت اقتصادی و دفاعی کشور را بالا برده است در مقابل این گونه فشارها تسلیم نخواهیم شد و با همت و تلاش مردم و مسئولان قادریم از گردنه های سختی که دشمنان ایجاد کرده اند به سلامت عبور کنیم.



نظارت مسئولان بیشتر شود



وی افزایش دقت و نظارت مسئولان در شرایط فشار اقتصادی دشمن را ضروری خواند و افزود: مسئولان باید دقت و نظارتشان را افزایش دهند و اصناف نیز همکاری و همراهیشان را بیشتر کنند تا بر مشکلات پیروز شویم.



استاندار قزوین تصریح کرد: از مردم آگاه کشور هم انتظار داریم با درک شرایط کنونی همچون گذشته همراه و یاور مسئولان باشند و بدانند همه تلاش دولت برای رفع مشکلات آنان صورت می گیرد و با بصیرت، صبوری و تحمل برخی مسائل دشمن را ناامید کند.



عجم اظهارداشت: فضای روانی که بیگانگان ایجاد کرده اند تا بین مردم و مسئولان فاصله بیفتد و آنها بتوانند به اهداف شومشان برسند تنها با درایت و دوراندیشی شما خنثی می شود لذا از مردم انتظار داریم این فرصت روانی را از دشمن بگیرند و با آرامش منطقی و مصرف به اندازه و پرهیز از اصراف با دولت همکاری کنند.



استاندار بیان کرد: همچنین از مردم درخواست می کنیم افرادی را که در این شرایط از قانون تبعیت نمی کنند و با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بدنبال سود جویی غیر قانونی و غیر شرعی و گرانفروشی یا کم فروشی هستند را به دستگاه های نظارتی معرفی کنند.



وی یادآورشد: مردم با خرید نکردن از گرانفروشان اجازه ندهند تا در بازار هر کس هر کاری که می خواهد انجام دهد بلکه با همکاری بیشتر خود، دستگاه های نظارتی و ستاد تنظیم بازار را در برخورد با متخلفان یاری کنند.